杰倫回歸首戰即巔峰！狂轟42分還有7成外線命中率　榮膺TPBL單周MVP

▲新北國王杰倫榮獲TPBL第19週單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL第十九週單週最有價值球員（MVP）由杰倫拿下。杰倫於3月6日重新註冊回到新北國王球員名單，並在3月8日對上聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹一役迎來回歸首戰，隨即展現驚人火力，全場攻下42分、6籃板、3助攻，三分球命中率高達七成，效率值40，以爆發性的表現帶領國王踢館成功，也幫助球隊在該週三場比賽中拿下第二勝。

面對本季戰績居於聯盟龍頭的雲豹，國王此役客場出擊，開局節奏迅速升溫，而杰倫從比賽一開始便展現極強進攻侵略性。無論是外線遠投、切入突破或轉換快攻，他都能把握機會得分，持續為球隊累積火力優勢，成為國王進攻端最穩定的輸出來源。

整場比賽中，杰倫遠投近切樣樣得意，不僅外線火力全開，切入攻擊同樣犀利，多次在關鍵時刻命中高難度投籃，帶動全隊士氣。最終他以42分的高分表現收場，三分球命中率達七成，並繳出6籃板、3助攻的成績單，效率值高達40，展現出極具宰制力的個人表現。

杰倫回歸首戰便交出如此亮眼成績單，不僅為國王注入強大火力，也在關鍵戰役中帶領球隊擊敗聯盟龍頭，成功替球隊添得一勝，更進一步拉近雙方對戰勝率差距。憑藉這場高效率且極具影響力的表現，他獲選為本週單週最有價值球員。

強勢回歸、火力全開，杰倫用一場代表作宣告自己的存在，也為國王注入更多進攻能量。在高強度的職業賽場上，這樣的對決與表現，再次展現籃球的魅力。