回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事中，韓國與澳洲一戰攸關晉級資格，最終韓國以7比2贏球，成功挺進8強。不過，比賽過程中，韓國9局上文保景的最後一個打席引發部分台灣球迷討論，連帶也成為韓媒關注焦點。

▲韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，李政厚難掩激動。（圖／記者林敬旻攝）

針對台灣看韓澳內容延伸出「是否控分」的討論。對此，韓媒《NoCut News》發文反駁，認為相關質疑缺乏根據，並直言，若台灣方面對最終晉級結果感到不服，「那就應該先贏下澳洲」。報導指出，韓國當時的首要目標是在符合晉級條件下守住失分，而非刻意操作比數，因此外界將文保景該打席解讀為「故意不揮」，並不合理。

《NoCut News》也提到，韓國是在必須兼顧勝分差與失分條件的情況下應戰，最終剛好以符合晉級門檻的比數取勝。從韓媒角度來看，與其將焦點放在單一打席，不如回頭檢視各隊在小組賽整體表現，因為晉級與否本就取決於先前每一場比賽的累積結果。

報導也列出，韓國國內棒球迷也感到相當傻眼。有球迷諷刺地表示：「如果我們能把比分控制得這麼精準，早就是分組第一了。韓國棒球根本沒那種實力。」另一位球迷則留言說：「不服氣的話，就去贏澳洲啊。」

另一韓媒《SPOTV News》則以「為什麼要對無辜的文保景大做文章…台灣球迷社群失控灌爆SNS，甚至有人留言道歉：『真的很抱歉』」文中列舉台灣球迷對於這些辱罵留言感到很丟臉，也向韓國人道歉。

這場比賽結束後，由於韓國順利晉級、台灣則遭淘汰，使得相關話題持續延燒。台韓球迷對於比賽內容、晉級條件以及臨場策略各有不同解讀，也讓這場原本單純的分組賽，賽後仍持續成為討論焦點。