對決日本前先致謝！　捷克主帥難忘3年情誼：一場記者會說不完

▲捷克隊總教練Pavel Chadim。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽捷克隊10日將在東京巨蛋交手日本武士隊，賽前總教練哈吉姆（Pavel Hadim）出席記者會，再度向日本表達感謝；他直言，過去3年間與日本棒球界建立的情誼，已經不是一場記者會就能說盡。

捷克隊連續兩屆闖進WBC會內賽，雖然上一屆止步於預賽，不過球員與教練團展現出的運動家精神與紳士風度，當時引發不少討論；尤其日本球星大谷翔平在賽後戴上捷克隊帽子赴美，也讓捷克棒球獲得更多國際關注。

在那之後，雙方交流持續升溫，不僅日本武士隊前監督栗山英樹曾親赴捷克，日職千葉羅德海洋也與捷克棒球展開互動，進一步拉近日本與歐洲棒球的距離。

談到這段經歷，哈吉姆表示，「那是令人難以置信的3年，日本大學代表隊曾經來到我們國家，歐洲錦標賽時，栗山監督也特地到場。」

他也再次強調，這3年來捷克全隊對日本的感謝非常深，「不是只有透過記者會，就能把我們的感謝完整表達出來。」

不過捷克隊本屆賽事戰況不理想，前3戰吞下3連敗，至今仍未開胡，7日面對中華隊時，更以0比14遭提前結束，並在與日本交手前就已確定無緣晉級下一輪。

即便如此，哈吉姆仍在賽前記者會上向日本球迷與棒球界致意；他說，「這3年間，我們真的非常感謝日本的大家，光靠一場記者會，實在無法說盡我們的感謝。」