韓媒狂讚文保景「大谷也追不上」！　4戰11打點直逼吉田正尚紀錄

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

南韓隊中心打者文保景在本屆世界棒球經典賽火力全開，甚至打出「超越大谷」的數據表現，他在9日對澳洲一戰敲出包含全壘打在內的5打數3安打、4分打點，4場比賽累計進帳11分打點，暫居本屆賽會打點排行榜第1名，領先排名第3的大谷翔平多達5分。

文保景首戰面對捷克隊時，就在首局轟出滿貫全壘打，一舉奠定強打身手；總計他在本次小組賽打出5成38打擊率，繳出11分打點、2支全壘打的亮眼成績，成為南韓打線最穩定也最具破壞力的核心人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南韓媒體《My Daily》高度讚揚文保景的表現，直言：「他超越了大谷，文保景正在打出最頂級的表現，讓人無法想像沒有他的韓國代表隊會是什麼樣子；他毫無疑問是這支韓國隊目前最火燙的打者，也讓全世界球迷記住了他的名字，可說是韓國棒球新戰士的登場。」

《YTN》也以斗大標題形容他的打點製造能力，報導指出：「連大谷、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都被壓過，這就是在東京締造奇蹟的打點生產力。」

《SPOTV News》則進一步分析文保景與大谷之間的打點競爭，報導寫道：「就連大谷也追不上文保景，文保景在開幕戰轟出滿貫砲、單場灌進5分打點；大谷則是在韓國沒有比賽的那一天，同樣靠著滿貫全壘打拿下5分打點追平。至於與宿敵日本交手時，大谷有1分打點，文保景則敲回2分，到了對澳洲之戰，他的球棒又再次猛烈噴發。」

報導同時看好，文保景不只暫居打點王，甚至有機會挑戰上屆賽會由吉田正尚締造的單屆WBC13分打點紀錄；《SPOTV News》指出：「照他現在的氣勢來看，甚至連吉田正尚保持的單屆第1紀錄都有機會挑戰。」