運動雲

>

因費仔老婆爆紅！　TEAM TAIWAN歐告限量再開賣

▲「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品將再度開放販售。（圖／截自CPBL官方）

▲「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品將再度開放販售。（圖／截自CPBL官方）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）帶動台灣棒球熱潮，中華職業棒球大聯盟（CPBL）今（10）日宣布，「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品將再度開放販售，並採限量追加方式供球迷搶購。

CPBL在官方社群表示，歐告粉絲的熱情已經收到，為了不讓球迷留下遺憾，官方緊急爭取產能追加製作，並強調這次已是「最大量」追加，錯過將不再。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟指出，本次追加販售將於3月11日中午12時至3月13日23時59分於CPBL官方商城開放預購，商品包含「歐告鑰匙圈」與「歐告布偶」，分為主場白與客場黑兩種版本，每款各追加5000隻，並採每人每次每款限購2隻的方式販售。

CPBL同時提醒，因產能限制，販售期間仍可能出現售完情形，商品預計於2026年5月中旬依訂單順序陸續出貨，實際日期將以官方商城公告為準。

歐告娃娃是在本屆WBC期間迅速竄紅的周邊商品，不僅成為球迷搶購焦點，也出現在東京巨蛋觀眾席。混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）的妻子漢娜（Hanna）在比賽期間手持歐告娃娃拍照，也在社群引發討論。

此外，有網友從側面角度比較娃娃輪廓與費爾柴德的臉型，笑稱「根本費仔分身吉祥物」、「像費仔卡通版」，成為另一波話題。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊歐告CPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛

5快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

最新新聞

1「TEAM TAIWAN」歐告限量再開賣！

2韓媒狂讚文保景「大谷也追不上」

3中華隊返台都商務艙！副秘書長說明

4愛子公主喊「想看翔平全壘打」

5中華隊「1戰將」曾被看輕！體育大叔揭數據：酸民該道歉

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366