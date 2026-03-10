因費仔老婆爆紅！　TEAM TAIWAN歐告限量再開賣

▲「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品將再度開放販售。（圖／截自CPBL官方）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）帶動台灣棒球熱潮，中華職業棒球大聯盟（CPBL）今（10）日宣布，「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品將再度開放販售，並採限量追加方式供球迷搶購。

CPBL在官方社群表示，歐告粉絲的熱情已經收到，為了不讓球迷留下遺憾，官方緊急爭取產能追加製作，並強調這次已是「最大量」追加，錯過將不再。

聯盟指出，本次追加販售將於3月11日中午12時至3月13日23時59分於CPBL官方商城開放預購，商品包含「歐告鑰匙圈」與「歐告布偶」，分為主場白與客場黑兩種版本，每款各追加5000隻，並採每人每次每款限購2隻的方式販售。

CPBL同時提醒，因產能限制，販售期間仍可能出現售完情形，商品預計於2026年5月中旬依訂單順序陸續出貨，實際日期將以官方商城公告為準。

歐告娃娃是在本屆WBC期間迅速竄紅的周邊商品，不僅成為球迷搶購焦點，也出現在東京巨蛋觀眾席。混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）的妻子漢娜（Hanna）在比賽期間手持歐告娃娃拍照，也在社群引發討論。

此外，有網友從側面角度比較娃娃輪廓與費爾柴德的臉型，笑稱「根本費仔分身吉祥物」、「像費仔卡通版」，成為另一波話題。