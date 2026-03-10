運動雲

愛子公主喊「想看翔平全壘打」　栗山英樹曝互動：像在跟棒球人聊天

▲日本德仁天皇、雅子皇后、愛子內親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本德仁天皇、雅子皇后、愛子內親王。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本天皇一家8日晚間前往東京巨蛋，觀賞世界棒球經典賽日本隊與澳洲隊交手；根據《朝日新聞》報導，賽前曾分別在2006年與2023年率領日本隊奪冠的王貞治、栗山英樹等人，與天皇一家進行懇談。

比賽期間，坐在貴賓室陽台座位旁擔任解說的栗山，也在賽後分享與天皇一家互動的細節，直言整體感受「就像是在和棒球人說話一樣」。

栗山英樹受訪時表示，「在百忙之中，仍然非常仔細地看了比賽，關於運動的力量，以及包括想傳達給孩子們的訊息在內，我們談了很多，真的只有滿滿的感謝。」

談到日本隊外野手吉田正尚敲出逆轉2分砲時天皇一家的反應，栗山說，「他們真的非常感動，雖然當時是比較不舒服的比賽進程，但也一直抱著『日本一定會贏下來』那樣的感覺。」

▲日本德仁天皇、雅子皇后、愛子內親王。（圖／達志影像／美聯社）

除了關注日本隊表現，天皇一家對澳洲隊也展現高度尊重；栗山透露，「皇后陛下還問我：會見到澳洲隊的總教練嗎？日本隊固然很精彩，但她也很感謝澳洲球員展現出拚盡全力的模樣，我感受到她也希望能把這份心意傳達出去。」

至於愛子公主在場邊觀戰時的發言，也讓栗山留下深刻印象；他笑說，「愛子公主說：我想看全壘打。可是翔平一直沒打出來，雖然也不是我說了算，但我還是忍不住說了句『不好意思。』」

栗山進一步透露，愛子公主對棒球技術細節相當感興趣，甚至主動詢問各種球路的握法與打擊訓練方式。

▲日本德仁天皇、雅子皇后、愛子內親王。（圖／達志影像／美聯社）

「當我們談到WBC用球和日本用球的差異時，她問我：變速球是怎麼握的？曲球呢？伸卡球呢？還有像是：要怎麼樣才能打得更好？、應該做什麼樣的練習呢？」

另外，天皇一家也對大谷翔平展現高度關注，栗山表示，「他們對於『像那樣的選手是怎麼誕生的？』表現出很大的興趣；我就說：在棒球艱難的時期，是上天把他派來的，他肩負著某種使命。只要有大谷翔平在，就一定會發生些什麼。他們似乎覺得這樣的說法非常有意思，這點讓我印象很深刻。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

