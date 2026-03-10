史金斯直呼「例行賽不會有這種場面」　美墨大戰美國豪取3連勝

▲美國先發投手史金斯（Paul Skenes）。（圖／路透）



2026年世界棒球經典賽10日上演備受矚目的美墨大戰，美國隊在休士頓Daikin Park迎戰墨西哥，在全場沸騰的「USA！」吶喊與墨西哥球迷震耳欲聾的助威聲中，美國隊最終以5比3力退墨西哥，拿下分組賽3連勝，也掌握B組龍頭主導權。

這場比賽被視為本屆經典賽話題性最高的對決之一，美國隊靠著先發投手史金斯（Paul Skenes）強勢壓制，以及隊長賈吉（Aaron Judge）攻守俱佳的表現，成功守住勝果。

史金斯在個人經典賽初登板就投出4局無失分、送出7次三振的內容，摘下勝投；賈吉則敲出本屆賽會個人第2轟，並在外野演出關鍵助殺。

除了兩大球星發揮外，美國新星安東尼（Roman Anthony）也轟出關鍵3分全壘打，成為此戰最重要的勝負分水嶺。

史金斯賽後談到現場氣氛時表示，「我想，除了像這樣的國際賽事之外，很難再找到另一種比賽氛圍了；我不認為例行賽會出現這種場面，能夠成為其中一部分真的很酷。」

安東尼也說，「那真的是一個令人難以置信的比賽環境，至少對我來說，這是我參與過最吵的一場比賽，能在一年這麼早的時候就打到這樣的棒球真的太棒了，而且贏球永遠都是最棒的事。」

雖然美國隊一路領先，但墨西哥並未輕易放棄，尤其比賽後段展開猛烈反撲，再度點燃全場墨西哥球迷熱情；杜蘭（Jarren Duran）單場雙響砲帶動追分攻勢，讓墨西哥在8局打完追到只差2分，9局更一度把追平分送上打擊區。

不過，美國後援投手惠特洛克（Garrett Whitlock）最終成功關門，幫助這支被外界視為「超級球隊」的美國隊驚險守住勝利；美國目前在分組賽戰績3勝0敗，僅剩最後1場對義大利之戰，只要再贏就能以4勝0敗確定分組第一，晉級8強。

墨西哥總教練吉爾（Benji Gil）賽後仍對球隊表現給予高度肯定，他說，「我們面對的是一支大家公認的超級球隊，但我的球員們還是一次又一次地拚戰到底，而我們其實只差一棒就能追平比賽。」

吉爾也毫不掩飾想再與美國交手的企圖心，他表示，「我希望我們能再跟美國隊打一次，那會非常棒，如果能再對上他們，我會非常興奮。」

接著他更直白說，「事實上，你知道嗎？比起世界上任何事情，我都更想再對上他們，怎麼樣？除非我不知道現在樂透累積到多少，如果彩金大概接近8億美元，那好吧，我會去中樂透，然後遠遠的為大家加油。」

吉爾最後強調，「但除了那個之外呢？沒有任何事比這更是我現在最想要的，再到邁阿密跟他們交手一次，我認為，在這次賽會裡，我們最後會和美國打成1比1；墨西哥直到3年後之前，都不會再輸球。」

美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）則稱讚對手，「我非常尊敬墨西哥和吉爾，他們是一支貨真價實的球隊，這是一場很棒的比賽，也是很棒的比賽氛圍。」