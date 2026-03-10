東蛋哭過也笑過！中華隊首勝韓國卻無緣8強　國手們淚謝球迷相挺

▲中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽告一段落，中華代表隊在昨日一場史詩級的台韓大戰中，鏖戰至延長賽第10局，最終以 5比 4險勝，寫下隊史在經典賽首度擊敗韓國的紀錄。儘管最終因韓澳大戰的賽果，使得戰績2勝2敗的中華隊因比序無緣前進邁阿密8強戰，但這股「將士用命」的精神已深深感動全台球迷。賽後，多位國手在社群媒體抒發心聲，細數這段從1月集訓至今的艱難與榮耀。

台韓大戰能守住僅有的1分領先，一壘手吳念庭在10局下的精準判斷至關重要。當時南韓隊透過觸擊將跑者送上三壘，隨後金慧成將球擊向一壘，吳念庭果斷選擇長傳本壘，成功觸殺跑者奪下關鍵第2個出局數望。

吳念庭在社群媒體發文回顧這段從從1月15日集訓開始到3月9日畫下句點的旅程，感性表示：「能夠代表台灣站上國際舞台，一直都是我心中最驕傲的事情。在東京巨蛋的四場比賽，滿場的應援聲讓我彷彿像是在台灣主場一樣。也看到許多一直在日本支持我的球迷朋友，甚至聽到熟悉的『Wuuu』應援聲，真的讓我非常感動。」他強調，穿上這件球衣的每一刻都是一輩子的榮耀，中華隊的故事雖暫告一段落，但熱愛棒球的信念會延續下去。

同樣在10局下半守住本壘板最後一關的捕手蔣少宏，當時他接獲吳念庭傳球，將衝本壘的金周元觸殺於本壘板前，斷了對方追平的念想，稍早他也發文寫道「我們辦到了！！！！！最開心的不是我們打了多好的成績，而是能跟你們一起掀起狂風巨浪。謝謝你們，我最強的隊友們，謝謝所有在東京巨蛋與電視機前的你們。」

▲中華隊捕手蔣少宏於本壘前關鍵攻防。（圖／記者林敬旻攝）

投手胡智爲與新星張峻瑋也紛紛表達對這場旅程的珍視，胡智爲表示，能與世界各國好手較勁是非常珍貴的經驗，他特別感謝球迷將東京巨蛋變成了中華隊的主場，這份吶喊讓他非常感動，「這段旅程我會記在心裡，成為繼續努力的動力，也謝謝自己的勇氣！」

而人生第一次參與 WBC 的張峻瑋，雖然對結果感到遺憾，但語氣中充滿鬥志：「大家都辛苦了，台灣永遠是最強的球隊！這次大家已經拼盡全力了，結果不是我們想要的但盡力了。期待下一次組隊，我們下次再一起討回來，加油！」

同樣也是首度披上中華隊戰袍的台鋼雄鷹「守護神」林詩翔，也表示心情緊張、亢奮、期待下次在一起當隊友，「謝謝教練團、學長、學弟一起打出四場精彩的比賽，我相信下次比賽一定可以晉級，一定會打贏其他國家晉級到下一個階段。」最後他也不忘感謝宣布結束經典賽最後一舞的大前輩陳冠宇，「謝謝冠宇學長帶我去吃很多好吃的美食，雖然我沒有一次贏過學長但我會努力！」

雖然本屆經典賽中華隊沒能上演「逆襲」前進8強的神劇本，但從0勝2敗的谷底反彈至2勝2敗，並擊敗宿敵韓國，中華隊這場壯絕的謝幕已足夠精彩。