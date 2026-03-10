運動雲

>

前兩戰0分到擊敗韓國！潘忠韋讚中華隊韌性 點名未來王牌投手群

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽中華隊預賽落幕，中華隊以2勝2敗作收，最終因失分率比較無緣晉級8強，不過球隊在傷兵衝擊、前兩戰熄火的逆境下，後兩戰接連擊敗捷克、韓國，尤其延長賽力退韓國，寫下隊史經典賽首勝韓國紀錄。

知名棒球球評「喇叭」潘忠韋接受《ETtoday》電訪時表示，這屆中華隊最讓人印象深刻的，就是「強大韌性」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊本屆賽事開打前就面臨傷兵困擾，台美混血強打龍恩（Jonathon Long）提前退賽，旅美好手李灝宇也因傷未能隨隊出征，讓整體打線在開賽前就先受影響；預賽前兩戰，中華隊先以0比3不敵澳洲，接著又遭日本0比13提前結束比賽，前兩戰一分未得，讓外界一度看淡晉級機會。

不過中華隊並未因此崩盤，第3戰對捷克火力全面甦醒，以14比0大勝，不但拿下本屆首勝，也重振全隊士氣；到了最終戰面對韓國，中華隊更在延長10局激戰中，以5比4搶下關鍵勝利，寫下在經典賽20年歷史中首度擊敗韓國的紀錄。

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

談到中華隊打線前兩戰熄火、後兩戰明顯回穩的原因，潘忠韋認為，關鍵還是在於打者逐步把比賽節奏找回來。

他指出，對打者來說，最需要的就是場上的打擊手感與打席數，「我自己的看法是，少了一場官辦熱身賽，是有稍微影響到他們調整的步調。」他也提到，首戰對澳洲時，主審對好球帶的判斷，多少也影響了打者節奏。

潘忠韋表示，中華隊是一路調整到對捷克時，才真正把打擊節奏拉回到自己身上，「第一場相對比較被動的情況，可能就不利於打者的調整；面對捷克隊，整個身手算是調整回來，所以在打擊的部分上就能夠順暢發揮，一直延續到對韓國隊這樣。」

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

至於投手調度部分，潘忠韋則認為，整體安排其實沒有太大問題；他表示，先發投手群都很早就收到教練團給的訊息，因此準備得相當完整。

以首戰澳洲為例，潘忠韋認為中華隊投手群其實已經完成任務，「第一戰面對澳洲，整體的調度也好，或者壓制力也好，我覺得是很不錯，因為整場比賽9局幾位投手聯合起來只掉3分，是超優質的先發內容，主要還是打擊這邊沒有發揮，所以最後落敗。」

▲中華隊古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

至於次戰遭日本隊提前結束比賽，潘忠韋坦言，對手畢竟是世界頂級強權，中華隊雖然失分偏多，但不代表投手表現全面失控。

他說，「面對日本隊是世界頂級的一支球隊，整體的過程當然是因為像大谷翔平在比賽中點燃了日本隊的一個火力，所以有滿貫砲之後，後面的投手雖然有不錯的內容，但日本的打者更強，所以他們整體的發揮是好的。」

潘忠韋也點名幾名年輕投手，認為是本屆賽事的一大收穫，「像張峻瑋也好，或者是沙子宸，其實都有展現他們自己本身好的一面，所以即便有被打比較多的分數，但我覺得投手不是崩盤，他有把自己好的部分投出來；當然日本打者的部分是實力更強，所以我覺得在調度的部分是沒有問題。」

▲中華隊張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

談到如何定義這一屆中華隊，潘忠韋直言，他給出的答案是「強大韌性」。

他表示，「我的看法是中華隊這一次展現了『強大韌性』；前兩戰落敗之後處於劣勢，完全的劣勢，但第3戰、第4戰打出屬於中華隊的風格。」

除了本屆賽事表現外，潘忠韋最後也看好中華隊未來發展，隨著陳冠宇表態將從國家隊退役，外界也開始把目光投向2030年下一屆經典賽；潘忠韋認為，這次賽事已讓球迷看見未來王牌投手群的輪廓。

他指出，「這一屆賽事我們看到中華隊未來的王牌投手，因為不少20歲出頭的投手這一次有不錯的表現，包含像林維恩、張峻瑋，還有孫易磊，那像是沙子宸年紀也很輕，所以我覺得這一屆參與的這些年輕投手，會是未來中華隊的王牌。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

【女踩踏國旗畫面曝】WBC轉播現場衝突！恐涉毀損國旗罪

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

5與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

最新新聞

1連擺爛爵士都輸　勇士近10戰7敗

2史金斯直呼「例行賽不會有這種場面」

3劉丞勳變蠟筆小勳　攻城獅主題周登場

4東蛋哭過笑過！國手們謝球迷相挺

5洋基大鬍子發威　柯瓦隆奪單周MVP

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366