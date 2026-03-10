前兩戰0分到擊敗韓國！潘忠韋讚中華隊韌性 點名未來王牌投手群

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽中華隊預賽落幕，中華隊以2勝2敗作收，最終因失分率比較無緣晉級8強，不過球隊在傷兵衝擊、前兩戰熄火的逆境下，後兩戰接連擊敗捷克、韓國，尤其延長賽力退韓國，寫下隊史經典賽首勝韓國紀錄。

知名棒球球評「喇叭」潘忠韋接受《ETtoday》電訪時表示，這屆中華隊最讓人印象深刻的，就是「強大韌性」。

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）



中華隊本屆賽事開打前就面臨傷兵困擾，台美混血強打龍恩（Jonathon Long）提前退賽，旅美好手李灝宇也因傷未能隨隊出征，讓整體打線在開賽前就先受影響；預賽前兩戰，中華隊先以0比3不敵澳洲，接著又遭日本0比13提前結束比賽，前兩戰一分未得，讓外界一度看淡晉級機會。

不過中華隊並未因此崩盤，第3戰對捷克火力全面甦醒，以14比0大勝，不但拿下本屆首勝，也重振全隊士氣；到了最終戰面對韓國，中華隊更在延長10局激戰中，以5比4搶下關鍵勝利，寫下在經典賽20年歷史中首度擊敗韓國的紀錄。

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）



談到中華隊打線前兩戰熄火、後兩戰明顯回穩的原因，潘忠韋認為，關鍵還是在於打者逐步把比賽節奏找回來。

他指出，對打者來說，最需要的就是場上的打擊手感與打席數，「我自己的看法是，少了一場官辦熱身賽，是有稍微影響到他們調整的步調。」他也提到，首戰對澳洲時，主審對好球帶的判斷，多少也影響了打者節奏。

潘忠韋表示，中華隊是一路調整到對捷克時，才真正把打擊節奏拉回到自己身上，「第一場相對比較被動的情況，可能就不利於打者的調整；面對捷克隊，整個身手算是調整回來，所以在打擊的部分上就能夠順暢發揮，一直延續到對韓國隊這樣。」

至於投手調度部分，潘忠韋則認為，整體安排其實沒有太大問題；他表示，先發投手群都很早就收到教練團給的訊息，因此準備得相當完整。

以首戰澳洲為例，潘忠韋認為中華隊投手群其實已經完成任務，「第一戰面對澳洲，整體的調度也好，或者壓制力也好，我覺得是很不錯，因為整場比賽9局幾位投手聯合起來只掉3分，是超優質的先發內容，主要還是打擊這邊沒有發揮，所以最後落敗。」

▲中華隊古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）



至於次戰遭日本隊提前結束比賽，潘忠韋坦言，對手畢竟是世界頂級強權，中華隊雖然失分偏多，但不代表投手表現全面失控。

他說，「面對日本隊是世界頂級的一支球隊，整體的過程當然是因為像大谷翔平在比賽中點燃了日本隊的一個火力，所以有滿貫砲之後，後面的投手雖然有不錯的內容，但日本的打者更強，所以他們整體的發揮是好的。」

潘忠韋也點名幾名年輕投手，認為是本屆賽事的一大收穫，「像張峻瑋也好，或者是沙子宸，其實都有展現他們自己本身好的一面，所以即便有被打比較多的分數，但我覺得投手不是崩盤，他有把自己好的部分投出來；當然日本打者的部分是實力更強，所以我覺得在調度的部分是沒有問題。」

▲中華隊張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



談到如何定義這一屆中華隊，潘忠韋直言，他給出的答案是「強大韌性」。

他表示，「我的看法是中華隊這一次展現了『強大韌性』；前兩戰落敗之後處於劣勢，完全的劣勢，但第3戰、第4戰打出屬於中華隊的風格。」

除了本屆賽事表現外，潘忠韋最後也看好中華隊未來發展，隨著陳冠宇表態將從國家隊退役，外界也開始把目光投向2030年下一屆經典賽；潘忠韋認為，這次賽事已讓球迷看見未來王牌投手群的輪廓。

他指出，「這一屆賽事我們看到中華隊未來的王牌投手，因為不少20歲出頭的投手這一次有不錯的表現，包含像林維恩、張峻瑋，還有孫易磊，那像是沙子宸年紀也很輕，所以我覺得這一屆參與的這些年輕投手，會是未來中華隊的王牌。」