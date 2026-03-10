道奇迪亞茲關門！波多黎各4比1擊敗古巴　小組賽3連勝晉級8強

▲新加盟洛杉磯道奇的波多黎各籍終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組賽事持續進行，地主波多黎各今（10）日以4比1擊敗古巴，拿下小組賽3連勝，順利挺進8強。

比賽因雨延後超過1小時開打，但波多黎各很快掌握比賽節奏，2局下1人出局滿壘時，去年球季結束後宣布退休的捕手馬爾多納多（Martín Maldonado）擊出沿左外野線穿越三壘側的二壘安打，一棒送回3分，替球隊取得領先。

Martín Maldonado clears the bases to put Team Puerto Rico in front! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/iX7rNuxV17 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

5局下波多黎各再度擴大比分，第4棒柯爾特斯（Carlos Cortes）擊出高飛犧牲打，將比數拉開至4比0。

古巴直到6局上才展開反攻，外野手德斯潘耶（Alfredo Despaigne）敲出適時二壘安打追回1分，不過之後未能再製造攻勢。

9局上波多黎各派出終結者迪亞茲（Edwin Díaz）登板關門，這位從紐約大都會轉戰洛杉磯道奇的守護神飆出最快97.4英里（約156.7公里）的速球，並送出2次三振，讓古巴3上3下結束比賽。

最終波多黎各以4比1擊敗古巴，在地主舉行的小組賽中3戰全勝，以分組第一之姿晉級8強，古巴則吞下敗仗，目前戰績2勝1敗，接下來將對決加拿大，力拚晉級機會。