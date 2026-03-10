莊陳仲敖升3A卻感傷WBC預賽止步　抒發壯志未酬說想變讓對手仰慕球員

運動雲

▲中華隊投手莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽雖然宣告落幕，中華隊最終無緣進軍邁阿密八強賽，但在這場高張力的國際盛事中，效力於奧克蘭運動家隊的旅美好手莊陳仲敖，憑藉著優異的壓制力成為全球焦點，在結束國家隊任務後，莊陳仲敖傳來職業生涯的重大突破——他已正式被運動家球團升上3A，距離大聯盟殿堂僅剩最後一哩路，不過他稍早仍在社群媒體感性抒發壯志未酬的遺憾，「希望能變得更厲害，變成對手仰慕的球員。」

莊陳仲敖在本屆經典賽預賽對戰捷克一役擔綱先發，展現出極強的心理素質與球威，儘管首局一上場曾面臨長打與保送的危機，但他隨即展現「火球男」本色，單局狂飆3次三振化解失分危機。隨後他在2局下持續以三振開局，直到3局下在連續解決兩人次後，因投出觸身球且用球數達標才退場休息，總計莊陳仲敖該場主投 2.2局，用球數55球中有39顆好球，僅被敲出2支安打、送出4次三振與1次保送，最快球速上看94.8英里（約 152.6公里），幫助中華隊奪下本屆賽會首勝。

莊陳仲敖卓越的表現也引起了國際球探的注意，大聯盟官網新秀專家溫里布（Ben Weinrib）特別撰文盤點了在本屆 WBC繳出好表現的各隊農場新秀，其中排行運動家農場第27名的莊陳仲敖也被納入其中，文中提到他不僅球速精湛，整場比賽僅有一球被擊出強勁擊球，並製造了高達9次的揮空，壓制力獲得高度肯定。近日他也因春訓與經典賽的優異表現，獲得運動家球團高度肯定，今年開季確定能從3A出發。

然而，中華隊最終未能挺進八強，這對每位拼盡全力的球員來說都是沉重的遺憾，莊陳仲敖稍早在個人社群媒體（IG）發文，以簡短卻有力的文字抒發心情。他寫道：「現實實力就是比對手不好才會有這樣的結局，接受這一切讓自己變得更厲害，才會變成對手仰慕的球員。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊莊陳仲敖運動家

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

