費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

▲經典賽中華隊，曾豪駒、莊陳仲敖、費爾柴德 。（圖／讀賣新聞提供）

▲WBC中華隊費爾柴德。（圖／讀賣新聞提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事告一段落，代表中華隊出賽的外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今（10）日在個人Instagram發文，感謝台灣球迷與隊友的支持，貼文曝光後也吸引多名中華隊球員現身留言互動。

費爾柴德在貼文中寫道，「台灣，謝謝你們所有的愛與支持。也謝謝我的隊友們，讓我成為球隊的一份子並熱情接納我。能夠在世界棒球經典賽為你們而戰，是一種榮耀，也是上天的祝福。」

貼文發布後不久，中華隊多名隊友也湧入留言區互動，其中林維恩留言寫下「My favorite player（我最喜歡的球員）」，宋晟睿則回覆「Love u bro」，並且歡迎費爾柴德到母隊中信兄弟的所在地台中。

其餘隊友包括古林睿煬、林家正、張政禹、沙子宸等人也在第一時間現身留言區，為費爾柴德送上肯定。

本屆WBC小組賽中，費爾柴德在打線中展現長打火力，共12打數敲出3支安打，其中包含2支全壘打，貢獻6分打點，另有4次保送與3次盜壘，打擊率0.250，整體攻擊指數（OPS）達1.188，是中華隊打線中最具威脅的打者之一。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊費爾柴德費仔費寶費神

