悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

▲富邦頒發總獎金240萬元，表揚本次賽會表現傑出的悍將代表，富邦集團大董蔡明忠到東京巨蛋加油。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦頒發總獎金240萬元，表揚本次賽會表現傑出的悍將代表。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽告一段落，中華隊雖未能晉級八強，但在小組賽擊敗強敵韓國隊，寫下在WBC 賽史首次對韓國奪勝的里程碑，全隊展現高度韌性與拚勁。富邦特別頒發總獎金240萬元表揚本次賽會表現傑出的悍將代表，包括球員張育成、張奕、曾峻岳、教練高國輝各50萬元，訓練員高挺耀、防護員林家儀各10萬元，另外入選培訓隊的戴培峰、李東洺也各獲得10萬元獎金，感謝悍將們為國爭光。

本屆經典賽悍將共有5名球員張育成、張奕、曾峻岳、戴培峰、李東洺入選培訓隊，最後張育成、張奕、曾峻岳入選中華隊，前往東京與日本、韓國、捷克、澳洲隊爭奪晉級機會。中華隊雖不敵澳洲、日本，在擊敗捷克拿下首勝後，面對陣中擁有多名大聯盟球星的韓國隊，悍將3位選手皆有精彩表現：張育成敲出陽春全壘打先馳得點；張奕9局上場守住壘上有人危機、取得勝投；曾峻岳則是在10局封鎖對手拿下救援成功。悍將代表們連線締造歷史性勝利，張育成更連續4場比賽敲安打，是中華隊最火燙的打者。

▲中華隊張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

富邦集團董事長蔡明忠不僅在集訓時曾到場為中華隊頒贈加菜金，正式賽會期間現身東京巨蛋為中華隊打氣，比賽中更化身球迷，高舉張育成等人的應援毛巾吶喊加油，以實際行動力挺中華隊及悍將選手。

▲富邦集團大董蔡明忠到東京巨蛋加油。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦集團大董蔡明忠到東京巨蛋加油。（圖／富邦悍將提供）

儘管中華隊最終因戰績相同、比較失分率，未能晉級八強賽，但本屆賽事的拚戰精神，將每一位台灣球迷連結一起。富邦將頒發獎金總獎金240萬元，鼓勵慰勞選手們為國辛勤付出。

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

