運動雲

>

WBC美國隊3連勝！5比3擊敗墨西哥　賈吉開轟點火、史金斯4局壓制

▲▼賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）開轟，率美國隊擊敗墨西哥。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事持續進行，美國隊今（10）日以5比3擊敗墨西哥，拿下小組賽3連勝，在「無敗對決」中勝出，晉級形勢大幅看好。

美國隊在3局率先突破僵局，隊長賈吉（Aaron Judge）鎖定對手一顆外角滑球，一棒轟向右外野看台，擊出先制2分砲，這也是他繼首戰對巴西之戰後，本屆賽事第2支全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

打線在賈吉開轟後火力持續延燒，舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出右外野安打後，美國在1人出局一、二壘形成得分機會，隨後安東尼（Roman Anthony）再補上一發3分砲，單局攻下5分，一舉拉開比分。

投手方面，美國由去年國聯賽揚獎得主史金斯（Paul Skenes）先發登板，他主投4局僅被敲1支安打，沒有失分並送出7次三振，完全壓制墨西哥打線。

雖然美國第3任投手博伊德（Matthew Boyd ）被墨西哥開路先鋒杜蘭（Jarren Duran）轟出2發全壘打，讓墨西哥追近比分，但美國牛棚仍守住領先，最終以5比3收下勝利，小組賽目前3戰全勝。

墨西哥若要晉級8強，接下來對義大利之戰將成為必須取勝的關鍵一戰。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強美國隊賈吉史金斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

5與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

最新新聞

1連擺爛爵士都輸　勇士近10戰7敗

2史金斯直呼「例行賽不會有這種場面」

3劉丞勳變蠟筆小勳　攻城獅主題周登場

4東蛋哭過笑過！國手們謝球迷相挺

5洋基大鬍子發威　柯瓦隆奪單周MVP

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366