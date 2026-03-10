WBC美國隊3連勝！5比3擊敗墨西哥　賈吉開轟點火、史金斯4局壓制

▲賈吉（Aaron Judge）開轟，率美國隊擊敗墨西哥。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事持續進行，美國隊今（10）日以5比3擊敗墨西哥，拿下小組賽3連勝，在「無敗對決」中勝出，晉級形勢大幅看好。

美國隊在3局率先突破僵局，隊長賈吉（Aaron Judge）鎖定對手一顆外角滑球，一棒轟向右外野看台，擊出先制2分砲，這也是他繼首戰對巴西之戰後，本屆賽事第2支全壘打。

打線在賈吉開轟後火力持續延燒，舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出右外野安打後，美國在1人出局一、二壘形成得分機會，隨後安東尼（Roman Anthony）再補上一發3分砲，單局攻下5分，一舉拉開比分。

投手方面，美國由去年國聯賽揚獎得主史金斯（Paul Skenes）先發登板，他主投4局僅被敲1支安打，沒有失分並送出7次三振，完全壓制墨西哥打線。

雖然美國第3任投手博伊德（Matthew Boyd ）被墨西哥開路先鋒杜蘭（Jarren Duran）轟出2發全壘打，讓墨西哥追近比分，但美國牛棚仍守住領先，最終以5比3收下勝利，小組賽目前3戰全勝。

墨西哥若要晉級8強，接下來對義大利之戰將成為必須取勝的關鍵一戰。