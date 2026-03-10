運動雲

韓國驚險晉級WBC 8強　李政厚談「好制度」盼更多球員挑戰MLB

▲韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）持續進行，韓國隊9日在東京巨蛋以7比2擊敗澳洲，成功闖進8強，終結連續多屆無緣晉級的低潮，賽後隊長李政厚除了談到比賽勝利，也直言希望藉由本屆賽事讓更多韓國球員挑戰大聯盟。

韓國此輪晉級過程驚險，由於在小組賽第3戰以4比5不敵中華隊，韓國必須在最後一戰以「失分不超過2分且至少贏5分」的條件才有機會晉級，比賽一度從5比0拉鋸至6比2，直到9局上安賢民擊出高飛犧牲打將比分擴大為7比2，趙炳賢再投1.2局無失分守成，才確定晉級。

賽後李政厚表示，「所有韓國隊的成員、工作人員、球員，以及來到現場的球迷和在韓國觀看比賽的球迷都一心希望我們勝利，所有韓國人齊心關注這場比賽，所以很多幸運也降臨在我們身上。」

他也特別比出大拇指，稱讚年輕投手趙丙炫的表現，「丙炫應該承受很大的壓力，但他在最後完成多局數投球守住勝利，他是一名年輕球員，也是韓國棒球未來的核心，我認為透過完成這樣的比賽，他會再成長一個階段。」

談到韓國棒球未來發展，李政厚更直接提到大聯盟環境的重要性，「我們的球員能夠享受到大聯盟的系統，我認為這一點非常重要，這會帶來更多動力。」

他接著提到大聯盟的好制度，「從走進球場開始，待遇就完全不同，到球場時所有裝備都已經掛在更衣室裡，只要穿著便服來上班，換上球衣就可以比賽，訓練結束回到休息室時，球鞋也已經被擦乾淨，看起來像新的一樣，很多都是以前沒有體驗過的事情。」

李政厚表示，希望這樣的經驗能成為球員動力，「我希望這些能成為動力，未來能誕生更多韓國的大聯盟球員。」

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

