文保景「關鍵不揮棒」挨轟　球評潘忠韋：立場對調任何國家都會這樣做

▲▼韓國打者文保景Moon Bo-gyeong。（圖／路透社）

▲韓國打者文保景。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽韓國與澳洲一戰，韓國9局上攻下關鍵第7分後，文保景面對好球未出棒、最終站著遭三振，引發外界質疑是否有「控分」嫌疑。

對此知名棒球球評、外號「喇叭」的潘忠韋表示，若從韓國隊立場來看，這樣的策略或戰術其實相當合理，「立場對調的話，我自己覺得去執行這樣的策略也好，或者戰術也好，我覺得就賽場來看是合理的。」

文保景此役手感火燙，全場5打數3安打、貢獻4分打點，還轟出1發兩分砲，是韓國贏球的重要功臣；不過比賽後段這個打席，仍成為賽後最大討論焦點，也讓不少臺灣某些偏激球迷湧入他的個人社群留言。

針對外界熱議，潘忠韋認為，教練團本來就會依照當下比分與局勢做出最有利的選擇，他指出，「第一個是教練對於分差的選擇，韓國就是要想辦法守住9下澳洲的攻勢而已。」

在這樣的前提下，無論是教練決策、執行對象，既然已經做出選擇，就會照著既定方向完成任務。

潘忠韋也直言，若今天角色互換，不只韓國，其他國家隊碰到同樣情況，也會採取類似做法，「如果不是韓國隊，如果是其他國家，我想他們應該也會做出一樣的反應，或者是一樣的策略去執行。」

他強調，國家隊在國際賽場上，最優先考量一定是自家球隊晉級，不需要再顧慮其他球隊的想法。

潘忠韋進一步表示，韓國隊當下有可操作的空間，自然會選擇對自己最有利的方式來執行，至於澳洲若真能在9局下追回分數，那也代表澳洲靠自己爭取到晉級資格，韓、澳兩隊不可能把焦點放在第3方球隊身上。

對於網路上出現不少將此事延伸成「刻意針對中華隊」的說法，潘忠韋則認為沒有必要過度解讀；他提及，對球員來說，場上接收的指令越單純越好，這樣反而更容易落實，「因為對球員來說，指令或者是訊息越單純越好，他們比較好執行。」

2026WBC2026WBC中華隊

