「辛苦啦啾咪！」郭俊麟暖挺陳冠宇：台灣需要你時沒第二句話

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽中華隊無緣晉級8強，資深左投陳冠宇賽後透過Instagram發長文，回顧自己與一群年輕學弟並肩作戰的旅程，也感性為20年中華隊生涯畫下句點；身為多年老戰友「哥倆好」郭俊麟，特別在Threads發文向他致意，字句間滿是不捨與敬意。

郭俊麟寫下，「總是台灣需要你的時候，你都沒有第二句話，這種壓力、輿論的國際賽，不是每個人都能扛得住，但你守下了許多台灣的勝利。」

除了在Threads公開發文，郭俊麟也現身陳冠宇的貼文留言區，幽默寫下「辛苦啦，啾咪喔，你還有下一屆12強在等妳」，用熟悉的逗趣口吻替好友送暖，也讓球迷看見兩人好交情。

▲。（圖／郭俊麟️️留言）

陳冠宇在中華隊確定無緣8強後，9日晚間於社群平台發文，透露這次是以一個對自己別具意義、過去從未穿過的背號出征，也坦言自己是在正選名單最後幾個位置搭上列車，能夠和一群未來之星一起站上世界棒球最高殿堂，是他一直很期待的事。

雖然本屆賽事最終一球未投，陳冠宇仍在文中逐一點名年輕隊友，分享相處時的觀察與感受，無論是談吐自信、沉穩內斂，或是表面搞笑卻內心充滿求勝心，每一段描述都看得出這位老將對學弟們的欣賞與期待。

他也提到，穿上中華隊球衣是一件驕傲卻沉重的事，因為那不只代表自己，更承載所有棒球人的夢想與全台灣人民的期待；陳冠宇最後感性表示，「謝謝你們，讓我20年的中華隊旅程可以用一場勝利劃下最完美的句點。」

