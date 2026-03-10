台灣最大規模應援樂隊登大聯盟官網！樂手：東蛋塞滿台灣人是夢想

運動雲

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊這次在東京巨蛋征戰經典賽，除了球員在場上拚戰令人印象深刻，場邊來自台灣的應援聲勢同樣成為焦點。根據大聯盟官網報導，這次隨隊到東京的應援樂隊與應援團，讓東京巨蛋在比賽期間充滿濃厚的「Team Taiwan」氣氛，甚至讓球員一度有回到主場的感覺。次中音薩克斯風手葉泓佑直呼，竟能把台灣人塞滿東京巨蛋，真的是夢想。

報導指出，今年中華隊帶來歷來最大規模的應援樂隊，中職6隊團結一起，共有8名小號手、4名長號手以及2名薩克斯風手，在看台上以音樂帶動球迷吶喊。樂隊中的次中音薩克斯風手葉泓佑受訪時表示，成員們都是從台灣各地出發，「我們的成員從台灣各地來，像是台北市、高雄、台中。一知道有這些比賽，我們就立刻訂了機票，就是為了來看這些比賽。」對他們來說，能夠在東京巨蛋用音樂替中華隊應援，是一件像夢一樣的事。

報導也提到，亞洲棒球文化中雖然都有應援團，但每個國家的風格都不同。台灣這次把本土元素融入音樂與舞蹈，加上應援陣容龐大，展現出鮮明的台灣應援特色。樂隊鼓手、同時也是「隊長」的高大昌表示，「我們把一些台灣元素放進音樂跟舞蹈裡，而且我們人很多，所以我們相信自己是最棒的應援團。」

▲經典賽啦啦隊球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽啦啦隊中職團齊聚。（圖／記者楊舒帆攝）

高大昌也透露，樂隊只會在中華隊進攻時演奏，而且每位球員都有自己的專屬應援曲，「如果有得分機會，或者是一個很長的進攻局數，我們也會演奏一些應援曲。」從熟悉的旋律到整齊劃一的口號，都讓東京巨蛋一次次響起屬於台灣的聲浪。

這股聲浪不只在看台上形成話題，場上的球員與教練團也都能明顯感受到。總教練曾豪駒受訪時就表示，「我們背後有非常龐大的支持力量，球迷真的感動了我們每一個人。每次比賽時，球迷都帶給我們額外的能量，我們非常感謝。」

報導形容，這次台灣球迷把東京巨蛋變成了屬於中華隊的熱血舞台。尤其在對捷克之戰，當曾峻岳登板時，全場超過4萬名球迷同時打開手機燈光，讓整座球場宛如星海，也讓他一度有種回到台灣主場的感覺。

對應援團來說，這次東京行不只是替中華隊應援，也像是一起參與一場屬於台灣棒球的盛會。葉泓佑就說，「想像一下，我們竟然能把東京巨蛋塞滿台灣人，這真的是夢想，但現在我們真的深深被這一切吸引。」雖然不少成員平時都有正職工作，這次是特地請假到日本，但大家仍認為，只要能替中華隊加油，一切都值得。

事實上，台灣應援聲勢連外隊也印象深刻。捷克總教練查迪姆（Pavel Chadim）賽前就曾直言，根據過去在台北大巨蛋比賽的經驗，台灣球迷的應援氛圍「就像天堂」。他也提到，能在滿場球迷面前比賽，對所有球員與教練來說都是夢想。

▲經典賽啦啦隊球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼經典賽啦啦隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽啦啦隊、球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

不只如此，台灣球迷在東京巨蛋展現出的驚人音量，也引起日本媒體關注。日媒曾報導，原本被視為日本主場的比賽，卻因台灣球迷加油聲勢驚人，讓球場氣氛一度出現強烈「客場感」。尤其在中華隊對日本、韓國的比賽中，「台灣尚勇」、「AAOA」等熟悉旋律一響起，全場此起彼落的吶喊聲，讓東京巨蛋一次次響起屬於台灣的聲浪。

這次不只是球員在場上全力以赴，應援團長、啦啦隊、吹奏樂隊以及大批進場球迷，也一起撐起了中華隊在東京巨蛋的主場氣勢。從看台上的每一次揮手、每一首應援曲，到聲嘶力竭仍不願停下來的吶喊，都讓這次台灣應援成為經典賽另一段令人難忘的篇章。幾乎每位球員在受訪時，都不忘提到東京巨蛋就像台北大巨蛋，成為最強大的後盾。

▲經典賽啦啦隊、球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽啦啦隊、球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

▲中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

