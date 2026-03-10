運動雲

>

吉田正尚WBC大爆發！美媒喊：可交易　關注3支球隊

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力波士頓紅襪的日本外野手吉田正尚近期在世界棒球經典賽（WBC）打擊手感超火燙，引發外界關注，美國媒體指出，紅襪或許應利用他在國際賽的亮眼表現推動交易，而太空人、大都會、水手被點名為可能的3個潛在下家。

吉田在本屆WBC擔任日本隊第4棒表現搶眼，8日對澳洲之戰，他在7局2出局一壘有人時擊出逆轉2分砲，讓東京巨蛋觀眾全體起立歡呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至目前為止，吉田在本屆賽事3場比賽10打數5安打，打擊率高達5成，並敲出2支全壘打、6分打點，OPS達到1.783，展現壓倒性火力。

不過美國媒體《FanSided》記者蘭德斯（Chris Landers）指出，紅襪近年外野與指定打擊人選相對擁擠，球隊打線存在「名單過度集中」的情況。

蘭德斯在標題為「紅襪應利用這位WBC明星的爆發來進行重大交易」的報導中指出，吉田在世界舞台的出色表現，可能成為他離開波士頓的契機。

報導也點名3支可能的交易對象，首先是休士頓太空人，文章指出紅襪擁有多名左打外野手，而太空人正好需要這類型打者，雙方補強需求相當吻合，表示若吉田加入，有望進一步強化太空人打線。

第二支是紐約大都會，報導指出，大都會目前在右外野或指定打擊位置尚未有明確主力人選，若交易成立，吉田可能為紐約打線帶來更多穩定火力。

第三支則是西雅圖水手，水手今年2月透過三方交易得到多諾萬（Brendan Donovan），雖然內野問題已獲得改善，但整體打線仍被認為不及美聯部分強權，報導指出，若吉田加入，將為球隊補上一名可靠的強打。

目前吉田與紅襪仍有2年、3720萬美元的合約在身，外界普遍認為，國際賽往往成為球員能力的「展示舞台」，吉田在WBC的火燙表現，也讓他未來動向成為各界關注焦點。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強MLB吉田正尚波士頓紅襪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

5輸球還吵架！巴拿馬休息區爆內鬨

最新新聞

1文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

2李政厚談「好制度」盼更多球員挑戰MLB

3NBA羅齊爾涉賭　黃蜂要賠熱火次輪籤

4吉田正尚WBC大爆發！美媒喊：可交易

5美國王牌史金斯60球7K封鎖墨西哥

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366