吉田正尚WBC大爆發！美媒喊：可交易　關注3支球隊

效力波士頓紅襪的日本外野手吉田正尚近期在世界棒球經典賽（WBC）打擊手感超火燙，引發外界關注，美國媒體指出，紅襪或許應利用他在國際賽的亮眼表現推動交易，而太空人、大都會、水手被點名為可能的3個潛在下家。

吉田在本屆WBC擔任日本隊第4棒表現搶眼，8日對澳洲之戰，他在7局2出局一壘有人時擊出逆轉2分砲，讓東京巨蛋觀眾全體起立歡呼。

截至目前為止，吉田在本屆賽事3場比賽10打數5安打，打擊率高達5成，並敲出2支全壘打、6分打點，OPS達到1.783，展現壓倒性火力。

不過美國媒體《FanSided》記者蘭德斯（Chris Landers）指出，紅襪近年外野與指定打擊人選相對擁擠，球隊打線存在「名單過度集中」的情況。

蘭德斯在標題為「紅襪應利用這位WBC明星的爆發來進行重大交易」的報導中指出，吉田在世界舞台的出色表現，可能成為他離開波士頓的契機。

報導也點名3支可能的交易對象，首先是休士頓太空人，文章指出紅襪擁有多名左打外野手，而太空人正好需要這類型打者，雙方補強需求相當吻合，表示若吉田加入，有望進一步強化太空人打線。

第二支是紐約大都會，報導指出，大都會目前在右外野或指定打擊位置尚未有明確主力人選，若交易成立，吉田可能為紐約打線帶來更多穩定火力。

第三支則是西雅圖水手，水手今年2月透過三方交易得到多諾萬（Brendan Donovan），雖然內野問題已獲得改善，但整體打線仍被認為不及美聯部分強權，報導指出，若吉田加入，將為球隊補上一名可靠的強打。

目前吉田與紅襪仍有2年、3720萬美元的合約在身，外界普遍認為，國際賽往往成為球員能力的「展示舞台」，吉田在WBC的火燙表現，也讓他未來動向成為各界關注焦點。