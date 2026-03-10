運動雲

美國王牌史金斯60球7K封鎖墨西哥　主投4局僅挨1安

▲▼史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）B組賽事持續進行，美國隊今（10）日迎戰墨西哥，由王牌強投史金斯（Paul Skenes）先發登板，主投4局僅被敲1安打無失分，送出7次三振，成功封鎖墨西哥打線。

史金斯開局便展現火球威力，首名打者杜蘭（Jarren Duran）雖多次將球擊成界外球纏鬥，但最終仍被史金斯以揮空三振解決，隨後他順利讓該局形成三上三下，為比賽奠定節奏。

第2局史金斯延續壓制力，面對藍鳥主戰捕手柯克（Alejandro Kirk）送出揮空三振，再度以三上三下收尾。

3局下半，美國隊守備出現失誤讓墨西哥在2出局後首次攻佔壘包，接著杜蘭擊出右外野安打形成威脅，不過右外野手賈吉（Aaron Judge）迅速回傳，成功將跑者在三壘觸殺，及時化解危機。

4局斯金斯雖在1出局後投出保送，但游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）展現精采守備協助守成，最終仍力保不失分。

史金斯此役共投60球完成4局投球，僅被擊出1支安打、沒有失分並送出7次三振，完全壓制墨西哥打線。

現年23歲的史金斯上季在大聯盟表現亮眼，先發32場繳出10勝10敗成績，防禦率1.97為大聯盟最佳，並在生涯第2個球季就奪下國聯賽揚獎，成為當今最受矚目的年輕王牌之一。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強美國隊史金斯

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

