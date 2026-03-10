運動雲

悍將超扛留下經典！張奕起雞皮疙瘩　曾峻岳、張育成曝感動瞬間

▲中華隊張育成陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊在本屆經典賽雖然歷經高低起伏，但富邦悍將球員張育成、張奕、曾峻岳都在關鍵時刻留下重要貢獻。張育成4場比賽12打數敲出6支安打，全隊最多，包含1轟、5分打點，另有1次保送、2次三振，打擊率4成，OPS達1.038；張奕出賽2場、累計1.2局失1分，被敲1轟，對韓國之戰拿下勝投；曾峻岳則出賽2場、累計2局無失分，尤其守住對韓國延長賽關鍵1局，成為贏球功臣之一。

對於東京巨蛋的台灣應援，幾位球員都印象深刻。張育成說，東京巨蛋就像台北大巨蛋一樣，球迷的歡呼聲非常振奮；張奕說，不管是曾峻岳登板時的出場曲，還是全場高喊「台灣尚勇」，都讓球員起雞皮疙瘩，也更想把表現拿出來。

談到本屆最深刻的一戰，張育成直言就是對韓國之戰，「很讚啊，就是從來沒有打過這麼緊張的比數。」他坦言，前兩場打完後，心裡一度有種只是來參與比賽、而不是和對手真正拚戰的感覺，但到了對捷克時，全隊重新找回信心，「就覺得大家其實是有那個實力的，不管投手還是打者，都是豁出去、團結一心那種感覺。」

對韓國開轟的那一打席，張育成表示，面對的是經驗非常豐富的柳賢振，自己當下沒有想太多，只是希望把球打強、先想辦法上壘，「就想要把球打強勁一點、擠出去、用力擊出，剛好就過了。」他笑說，自己其實沒特別想全壘打，「就想要上壘而已，剛好越過全壘打牆。」

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

談到那場比賽最終能拿下勝利，張育成特別提到隊友的串聯與細節執行，「很感謝費仔和宗哲打超前分，最後也感謝阿坤短打讓我們得分。」他認為，棒球最後還是回到基本功，「贏在那個小細節。」

張奕在對韓國之戰登板搶下勝投，也被張育成笑稱是「勝投怪盜」。張奕透露，當時換局時教練團就提醒他和隊友先準備好，自己上場時想法很單純，「豁出去就是，我只要抓一個出局數就好。」雖然先對首名打者投出保送，但他很快調整想法，決定不要和打者硬拚，改專注下一名打者，最後用一顆直球讓對方被擠壓擊球出局，「很振奮。」

回想球隊在第2戰遭遇重挫後的氣氛，張奕坦言，當時大家的信心都掉到低谷，也聽到總教練受訪時提到自己一個人扛，他心裡很心疼，「不能一個人怎麼樣去扛，我覺得是我們大家一起扛。」他也提到，陳傑憲在手部受傷後仍想辦法上場，讓全隊非常感動，「他是我們球隊裡的精神指標，他出來對中華隊氣勢提升很有幫助。」

曾峻岳則在對韓國延長賽守住最重要的一局。談到當下壓力，他坦言其實很難形容，「比賽壓力太大。」但也正因為中華隊過去在WBC沒贏過韓國，這場首勝格外值得感動，「當成功時感動眼淚是會有的。」他透露，原本還沒抱張育成前自己還沒真的哭，只是眼眶泛淚，但看到張育成哭著過來抱他，自己就忍不住了。

張育成也接著說，當宋晟睿接到最後那顆高飛球時，壓力瞬間全部釋放，「全台灣的人都想要贏韓國，然後我們做到了。」張奕同樣坦言，當下眼眶也泛淚，「因為大家很想贏球，才會留下眼淚，非常振奮。」他還說，當時和陳傑憲在旁邊都興奮大叫，因為這是中華隊在經典賽首次擊敗韓國，「要謝謝每位選手、每位隊友，每一個one play、one play，最後才有最好的勝利。」

結束韓國之戰，張奕也表示，「大家在巴士上都很開心，也一路祈禱，這支球隊都已經把感動留給很多台灣球迷，看到我們的奮鬥。他感謝所有隊友、教練團、後勤與球迷，「沒有他們，也不會有現在我們贏兩場比賽。」

張育成特別提到，自己這次狀況其實沒有到很好，很感謝教練團一路給他鼓勵，讓手感慢慢回溫，也謝謝後勤團隊讓球員沒有後顧之憂。他也笑說，要感謝老婆把小孩留在台灣、特地飛來陪伴自己，「我是一個需要有人陪伴的人，這樣會比較輕鬆一點。」

曾峻岳則特別感謝牛棚捕手高挺耀一路在旁幫助他掌握狀況，「他知道我哪裡會不好、哪裡會感覺比較好，在牛棚有他會比較安心。」

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）

