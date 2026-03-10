佐藤輝明旅美話題升溫！　美媒曝大谷翔平可能招攬加盟道奇

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

侍JAPAN確定晉級經典賽8強後，陣中具備長打火力的阪神虎內野手佐藤輝明，也被美國媒體點名為「下一位挑戰大聯盟的日本球員」；儘管本屆賽事出賽機會不算多，但他在8日對澳洲之戰於8局代打敲出反方向適時二壘安打，再次展現驚人力量，也讓他赴美發展的話題再度升溫。

美國媒體《The Sporting News》報導指出，阪神未來有可能同意佐藤輝明透過入札制度挑戰大聯盟，並看好他具備簽下大約的能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《The Sporting News》進一步點名洛杉磯道奇可能成為佐藤輝明的落腳處，甚至將此事與大谷翔平連結；報導寫道，「大谷翔平可能會招攬這位具備40轟能力的三壘手加入道奇，道奇三壘手蒙西（Max Muncy）有可能在2027年球季後成為自由球員，而大谷或許已經強力推薦過他。」

該文也認為，若此事成真，佐藤輝明將有機會繼山本由伸、佐佐木朗希之後，成為道奇陣中的另一名日本戰力。

不過，美媒對佐藤輝明挑戰大聯盟的前景也並非一面倒看好；《FanSided》記者鮑威爾（Mark Powell）分析指出，佐藤的打擊型態在大聯盟未必能立刻無縫接軌。

他表示，「佐藤的進攻型打法，面對擅長利用這種特性的MLB投手群時，可能會打得相當辛苦，但他在日本職棒仍擁有無與倫比的長打火力。」