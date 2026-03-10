阿庫尼亞3安2打點！委內瑞拉3連勝　8強可能強碰日本

▲2026WBC委內瑞拉隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）D組賽事持續進行，委內瑞拉今（10）日以4比0擊敗尼加拉瓜，取得小組賽3連勝，確定晉級8強，接下可能與日本隊交手。

委內瑞拉此前已接連擊敗荷蘭（6比2）與以色列（11比3），賽前其實就已確定晉級，本場比賽依舊由勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）擔任「1棒、右外野手」先發，他也成為帶動攻勢的關鍵人物。

首局上半，阿庫尼亞選到保送上壘後隨即盜上二壘，接著在對方守備失誤的情況下推進至三壘，隨後由外野手丘里奧（Jackson Chourio）擊出中外野高飛犧牲打，輕鬆替委內瑞拉先馳得點。

3局上，阿庫尼亞再度展現長打能力，將球轟向右中外野看台，敲出陽春全壘打擴大領先；5局上2人出局一、三壘有人時，他又擊出中外野適時安打再添保險分，持續替球隊拉開差距。

阿庫尼亞此役打擊火燙，7局再補上一支中外野安打，全場3打數3安打、2打點、2得分並選到1次保送，幾乎主導整場比賽攻勢。

委內瑞拉接下來將與多明尼加進行全勝對決，勝者將以小組第1晉級並在8強對上韓國，敗者則可能在8強賽遭遇日本隊。