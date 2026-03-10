運動雲

張政禹回顧臨危受命赴日救援　盼球迷「不要贏球的時候才愛我們」

▲中華隊張政禹。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊張政禹。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽中華隊止步預賽，味全龍內野手張政禹臨危受命赴日支援，成為本屆中華隊話題人物之一；賽事落幕後，他也在Threads發文吐露這段時間的心聲，回顧從集訓、名單競爭，到臨時接獲通知奔赴機場支援國家隊的過程，並感性喊話，「希望不要贏球的時候才愛我們。」

張政禹在Threads回顧，自1月15日以來，自己經歷了許多事情。從一開始與大家一起練球時，沒有人知道自己是否能成為最終30人名單的一員，到名單出爐後，即使落選的球員，仍然堅持到最後一刻，他也特別向所有付出的球員表達敬意。

在 Threads 查看

他提到，中華隊出發前往日本、展開熱身賽時，自己原本已經是以球迷身分持續替球隊加油，沒想到在正式比賽前一天，突然接到任務通知，自己只花了4個小時就從斗六趕到桃園機場，完成這趟「即刻救援任務」，形容是「一個說走就走的概念」。

張政禹表示，正賽4場比賽中，球隊經歷了許多起伏與挑戰，他也一路心懷感謝，「謝謝會長、謝謝教練、謝謝我的隊友們，謝謝所有的台灣人，沒有你們沒有我，真心感謝。」雖然最終未能達成晉級目標，但他強調，全隊真的已經盡力了。

其中，張政禹文中一句「希望不要要贏球的時候才愛我們」，格外引發球迷共鳴；他認為，中華隊其實很強，「我們很強，要相信自己。」最後更向台灣球迷告白「我愛台灣」，並把情緒延續回母隊味全龍，喊出「台灣沒拿到的，我們味全龍拿回來，味全總冠軍，謝謝各位」。

▲中華隊張政禹。（圖／記者林敬旻攝）

