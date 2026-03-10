美國隊打線爆發！賈吉炸2分砲　安東尼再補一轟單局狂取5分

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）B組賽事持續進行，美國隊今（10）日迎戰墨西哥，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）此役擔任「3棒、右外野手」先發出賽，在第3局轟出本屆賽事第2支全壘打的先制2分砲，帶動球隊單局猛攻5分，替美國隊取得5比0領先。

比賽前2局雙方都未能攻下分數，3局下，美國隊由哈波（Bryce Harper）敲出投手強襲內野安打率先上壘，無人出局一壘有人時，賈吉迎來本場第2個打席。

面對墨西哥投手投出的外角滑球，賈吉果斷出棒，一棒將球送往右外野看台，轟出先制2分砲。 這支全壘打同時也是賈吉在本屆賽會的第2轟，美國隊在首戰對巴西時，賈吉也曾擊出全壘打，打擊手感火燙。

AARON JUDGE STRIKES FIRST FOR TEAM USA! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/Wu6re5NiFr — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

事實上，美國隊前2局已數度接近破蛋，首局2人出局滿壘時，羅利（Cal Raleigh）遭到揮空三振無功而返；第2局1人出局一壘有人時，圖朗（Brice Turang）敲出二壘安打，一壘跑者安東尼（Roman Anthony）嘗試衝回本壘，但遭對方精彩守備觸殺，錯失得分機會。

不過在賈吉開轟後，美國隊攻勢全面爆發，舒瓦伯（Kyle Schwarber）先擊出右外野安打，形成1人出局一、二壘的得分契機，接著安東尼將球掃向右中外野看台，轟出一發3分砲，美國隊單局灌進5分，身為隊長的賈吉情緒高昂，對隊友這發全壘打甚至比自己的開轟更加興奮。