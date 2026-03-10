美國王牌史金斯登WBC舞台　邀軍校學弟觀戰、主題曲霸氣登板

▲史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事持續進行，美國隊今（10）日迎戰墨西哥，效力匹茲堡海盜的王牌強投史金斯（Paul Skenes）此役先發登板，而他賽前也特別邀請母校美國空軍官校的學弟們到場觀戰，為自己的WBC登板留下回憶。

史金斯與坦帕灣光芒投手賈克斯（Griffin Jax）在進入職棒前，皆曾就讀位於科羅拉多州的美國空軍官校，並效力校隊「獵鷹」，兩人此次自掏腰包購買門票，邀請仍在校隊效力的學弟們進場觀賽，見證學長站上世界級舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，史金斯大學時期原本以成為空軍飛行員為目標，同時在球隊以「投打二刀流」身份活躍。

空軍官校棒球隊上周末正好前往德州進行客場比賽，因此球隊特地將行程延長一天，全隊留在當地觀戰，見證校友史金斯在WBC的重要先發。

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）也對兩人的背景表達敬意，「當你與這兩位擁有空軍官校背景的球員交談時，會感受到那種非常特別的氣質。」

今日代表美國隊出賽，史金斯也充滿自豪，他表示，「能夠穿上胸前寫著『USA』的球衣，是最榮耀的事情之一。」

值得一提的是，史金斯此役登板時的進場音樂選擇電影《Top Gun》主題曲，呼應他空軍官校的背景，也讓球場氣氛瞬間沸騰。