運動雲

>

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

台灣戰績與韓國、澳洲打成平手，但最後比較得失分率，台灣因為對上澳洲少守9局下，在計算公式上居於劣勢，最終無緣晉級。

▲台灣戰績與韓國、澳洲打成平手，但最後比較得失分率，台灣因為對上澳洲少守9局下，在計算公式上居於劣勢，最終無緣晉級。

圖文／鏡週刊

2026 WBC世界棒球經典賽C組預賽昨（9日）登場的澳洲對韓國一役，牽動3個國家隊伍能否晉級複賽的關鍵。韓國最終以7：2擊退澳洲，成功逆襲登上分組第二名，拿下最後一張晉級門票。不過事實上，台灣在前一天擊敗韓國，將戰績打成2勝2敗，在昨晚的比賽後，與澳洲、韓國戰績打成平手，但為什麼是韓國可以晉級？關鍵在彼此的對戰失分率，讓台灣居於劣勢。

本次C組預賽中，日本已率先取得3勝，拿下分組第一，取得晉級機會，今（10日）與捷克的最後一戰已無關排名。而台灣這次先後敗給澳洲、日本，又打贏捷克、台灣，拿下2勝2敗的成績，昨晚比賽結果出爐後，澳洲和韓國也是2勝2敗，且戰績互咬，澳洲打敗台灣、台灣打敗韓國、韓國又打敗澳洲，形成大亂鬥的局面，昨晚的球場邊就有觀眾舉著晉級資格表，內容指出假設最終結果是韓國以8：3擊敗澳洲，將會是台灣晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台澳韓平手戰績互咬！　排名公式這樣算

為什麼韓國明明以8：3贏了該場比賽，卻會是不在場上的台灣贏球呢？原來根據賽事規定，當3隊戰績相同且成績互咬的情況下，將比較3隊之間的「對戰得失分率」，數字最低者勝出。計算公式為「總失分」除以「總守備出局數」，一局比賽就是3個出局數。

台灣輸在「這一局」　關鍵差異讓韓國晉級

台灣在對上澳洲的比賽因為先攻，只打到9局上就以0：3輸球，沒有守到第9局，「少守9局下」，因此守備局數為8局，共計24個出局數；而對上韓國的比賽打到延長賽10局，以5：4贏球，共計30個出局數，合計為54個出局數。台灣輸給澳洲和韓國共計7分，因此得出7/54，對戰得失分率為0.1296。

而澳洲輸給台灣0分、輸給韓國7分，失分同為7分，總出局數也是54局，得失分率和台灣戰成平手；韓國輸給台灣5分、輸給澳洲2分，失分同為7，在分子相同的情況下，分母總出局數成為最大關鍵，韓國與澳洲打滿9局、和台灣打滿10局，直接就是比台灣多了3個出局數，因此最終7/57的結果，得到0.1228的對戰得失分率，低於澳洲和台灣，搶下最後一張晉級門票。


更多鏡週刊報導
WBC熱戰／台灣4戰唯一未上場投手！　陳冠宇賽後震撼宣布「告別國家隊」
WBC熱戰／台灣隊無緣晉級！韓國7比2擊敗澳洲　奪分組最後一張晉級門票
網傳簡體中文指控「台灣人東京巨蛋亂丟垃圾」　日媒揪真相： AI合成假消息

關鍵字： WBC2026WBC鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

【勇敢的人先享受】3歲妹妹解鎖兩輪腳踏車 甚至還會站著騎！

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

5輸球還吵架！巴拿馬休息區爆內鬨

最新新聞

1文保景「站著被三振」　韓澳大戰關鍵一次看

2李政厚談「好制度」盼更多球員挑戰MLB

3NBA羅齊爾涉賭　黃蜂要賠熱火次輪籤

4吉田正尚WBC大爆發！美媒喊：可交易

5美國王牌史金斯60球7K封鎖墨西哥

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366