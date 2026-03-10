與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

▲台灣戰績與韓國、澳洲打成平手，但最後比較得失分率，台灣因為對上澳洲少守9局下，在計算公式上居於劣勢，最終無緣晉級。

2026 WBC世界棒球經典賽C組預賽昨（9日）登場的澳洲對韓國一役，牽動3個國家隊伍能否晉級複賽的關鍵。韓國最終以7：2擊退澳洲，成功逆襲登上分組第二名，拿下最後一張晉級門票。不過事實上，台灣在前一天擊敗韓國，將戰績打成2勝2敗，在昨晚的比賽後，與澳洲、韓國戰績打成平手，但為什麼是韓國可以晉級？關鍵在彼此的對戰失分率，讓台灣居於劣勢。

本次C組預賽中，日本已率先取得3勝，拿下分組第一，取得晉級機會，今（10日）與捷克的最後一戰已無關排名。而台灣這次先後敗給澳洲、日本，又打贏捷克、台灣，拿下2勝2敗的成績，昨晚比賽結果出爐後，澳洲和韓國也是2勝2敗，且戰績互咬，澳洲打敗台灣、台灣打敗韓國、韓國又打敗澳洲，形成大亂鬥的局面，昨晚的球場邊就有觀眾舉著晉級資格表，內容指出假設最終結果是韓國以8：3擊敗澳洲，將會是台灣晉級。

台澳韓平手戰績互咬！ 排名公式這樣算

為什麼韓國明明以8：3贏了該場比賽，卻會是不在場上的台灣贏球呢？原來根據賽事規定，當3隊戰績相同且成績互咬的情況下，將比較3隊之間的「對戰得失分率」，數字最低者勝出。計算公式為「總失分」除以「總守備出局數」，一局比賽就是3個出局數。

台灣輸在「這一局」 關鍵差異讓韓國晉級

台灣在對上澳洲的比賽因為先攻，只打到9局上就以0：3輸球，沒有守到第9局，「少守9局下」，因此守備局數為8局，共計24個出局數；而對上韓國的比賽打到延長賽10局，以5：4贏球，共計30個出局數，合計為54個出局數。台灣輸給澳洲和韓國共計7分，因此得出7/54，對戰得失分率為0.1296。

而澳洲輸給台灣0分、輸給韓國7分，失分同為7分，總出局數也是54局，得失分率和台灣戰成平手；韓國輸給台灣5分、輸給澳洲2分，失分同為7，在分子相同的情況下，分母總出局數成為最大關鍵，韓國與澳洲打滿9局、和台灣打滿10局，直接就是比台灣多了3個出局數，因此最終7/57的結果，得到0.1228的對戰得失分率，低於澳洲和台灣，搶下最後一張晉級門票。



