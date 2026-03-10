運動雲

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

▲巴拿馬內野手阿勞茲（Jonathan Arauz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拿馬內野手阿勞茲（Jonathan Arauz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽進入殘酷的收官階段，巴拿馬最終以3比4不敵哥倫比亞，正式在經典賽遭到淘汰，巴拿馬在9局下追分關鍵時刻，休息區還「內鬨」爆衝突，球賽後成為全場關注的焦點。

這場哥巴大戰前5局形成投手戰，不過6局上哥倫比亞靠著攻勢串聯單局進帳4分，巴拿馬在6局下追回1分，8局下再靠著拉莫斯（Jose Ramos）與貝登科特（Christian Bethancourt）連續安打攻下 2分，將比分縮小至1分差。9局下提哈達（Rubén Tejada）敲安讓追平分站上壘包，可惜最後兩棒連續遭到三振，最終以3比4吞敗。

然而9局下半，巴拿馬休息區卻爆發衝突，擁有95場大聯盟經驗、曾效力於紅襪與大都會隊的內野手阿勞茲（Jonathan Arauz）以代打身分上場，他在落後1分的情況下擊出二壘方向軟弱滾地球出局，然而根據現場轉播畫面，阿勞茲在擊球後並沒有全力衝刺，最後僅跑了不到三分之一的路程便轉身走回休息區。

就在阿勞茲進入休息區時，他突然轉向護欄邊的總教練馬約加（Jose Mayorga）並開始大聲咆哮，雙方隨即爆發激烈的言語交換，阿勞茲茲情緒激動，其他教練團成員與隊友趕緊上前制止並將兩人拉開，才避免衝突進一步升級，衝突過後，鏡頭拍阿勞茲獨自一人站在休息區護欄末端，神情凝重，他在本屆賽事表現低迷，5打數0安打，與2023年WBC時的優異表現天差地遠。

針對這次令人尷尬的內鬨事件，巴拿馬總教練馬約加在賽後記者會上面對媒體提問顯得相當避諱，針對衝突他僅簡短表示：「這是隊內的事，就留在球隊（It stays in the team）。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強巴拿馬哥倫比亞阿勞茲

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

