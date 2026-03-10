運動雲

「爵士哥」奇澤姆吐怨氣！單場貢獻3打點、率英國8比1大勝成功保級

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）繳雙安敲回3分打點，帶領英國隊以8比1擊敗巴西，也成功保級。（圖／達志影像）

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）繳雙安敲回3分打點，帶領英國隊以8比1擊敗巴西，也成功保級。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽於9日下午在休士頓戴金球場（Daikin Park）進行了一場攸關命運的收官戰，儘管英國隊與巴西隊在賽前就已雙雙確定無緣8強，但這場「保級大戰」的勝負將決定誰能直通下一屆正賽。最終，英國隊憑藉著5局下的逆轉攻勢與強大的投手群壓制，以8比1大勝巴西隊，成功奪下本屆首勝並鎖定分組第四名，確保2030年WBC的參賽席位。

比賽前半段雙方陷入膠著。巴西隊在5局上率先發難，靠著卡爾莫（Gabriel Carmo）揮出帶有打點的二壘安打，取得 1比0領先。然而，英國隊5局下打線卻徹底爆發，路易士（Ian Lewis Jr.）率先擊出追平比分的陽春全壘打，隨後隊長福特（Harry Ford）補上超前安打，加上洋基隊球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）靠著野手選擇上壘，英國隊單局灌進3分逆轉超前。

7局下英國隊攻勢再起，科佩尼亞克（Matt Koperniak）擊出2分打點安打擴大領先；8局下，奇澤姆在滿壘時刻再度建功，敲出2分打點安打徹底擊潰巴西鬥志。

奇澤姆前3場出賽僅敲出2支安打，貢獻1分打點，打擊率僅1成54，由因為他賽前曾經大放厥詞，在英國隊確定3連敗遭淘汰後成為外界批評焦點，不過此役他5打數繳出雙安，還進帳貢獻3分打點，是球隊取勝的核心關鍵，也終於一吐怨氣。

除了打線發威，英國隊的投手群今日展現統治級的表現，整場比賽聯手送出11次三振，且僅讓巴西隊擊出零星1安打，強大的投球壓制力讓巴西隊在5局上得分後便再無建樹，穩定性不足再次成為巴西隊的致命傷，而通過拿下這場勝利，英國隊成功保住分組前四名，獲得下一屆WBC參賽資格，無需從風險極高的資格賽打起。

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）繳雙安敲回3分打點，帶領英國隊以8比1擊敗巴西，也成功保級。（圖／達志影像）

▲奇澤姆帶領英國隊以8比1擊敗巴西，也幫助球隊成功保級。（圖／達志影像／美聯社）

