台灣之光！張展榮執法 哥倫比亞4比3開胡、淘汰巴拿馬

▲哥倫比亞單局灌4分成功逆轉巴拿馬，逃過全敗降級的窘境。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在週一迎來一場攸關生存的關鍵對決。哥倫比亞與巴拿馬兩支拉丁美洲勁旅在狹路相逢。在經歷了前五局窒息式的投手戰後，哥倫比亞憑藉第6局灌進4分，最終以4比3擊敗巴拿馬，這場勝利讓哥倫比亞成功開胡，避免了全敗降級的窘境，同時也正式宣告巴拿馬隊遭到淘汰。值得一提的是，此役的主審還是由來自台灣的裁判張展榮擔綱。

比賽前半段雙方僵持不下，亮點集中在巴拿馬39歲先發老將埃斯皮諾（Paolo Espino）身上，這位早在2006年就參加首屆WBC的傳奇投手，在職業生涯最後一次登板中展現極佳壓制力，主投4.1局無失分並送出 4次三振。然而，隨著埃斯皮諾退場，哥倫比亞的打線在第6局終於甦醒。

哥倫比亞6局上藉由2次保送與 1支安打在無人出局時攻佔滿壘，狄亞斯（Jordan Diaz）首先以左外野犧牲飛球先馳得點，隨後39歲的資深強打羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）擊出一記初速高達 101.3英里的強勁安打，一口氣送回2分。隨後貝約辛（Daniel Vellojin）再補上一記帶有幸運成分的德州安打，哥倫比亞單局進帳4分，奠定勝基。

前5局遭到無安打封鎖的巴拿馬並未放棄，效力於洋基隊的卡巴耶羅（José Caballero）在第6局擊出陽春全壘打點燃反攻火種，第8局巴拿馬再度展開猛攻，靠著2支適時安打將比分追至3比4僅剩1分差。

9局上，效力於日職讀賣巨人的巴爾多納多（Alberto Baldonado）展現身手讓哥倫比亞三上三下，將懸念留到最後，可惜下個半局，哥倫比亞救援投手賈西亞（Pedro Garcia）頂住壓力，把巴拿馬的超前分留在了二壘，反撲功虧一簣，巴拿馬吞下第三敗後，確定於預賽遭到淘汰。

巴拿馬與哥倫比亞目前皆以1勝3負的戰績結束分組賽，目前尚不清楚哪支球隊下一屆會需從資格賽打起，因為戰績1勝1負的加拿大仍有可能最終也以1勝3負收場，若僅兩隊平手，巴拿馬因輸給哥倫比亞，將因對戰紀錄而降級，若出現三隊平手就是都1勝3負，則需進一步比較失分率等遞補規則。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強哥倫比亞巴拿馬棒球淘汰

甜茶到中國街頭賣霉豆腐　還用桌球拍切...真的不是AI！

