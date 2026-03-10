運動雲

>

小塔提斯滿貫砲寫隊史紀錄！多明尼加10比1痛宰以色列、3連勝強勢晉8強

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出多明尼加隊史在經典賽的首支滿貫砲，也率領球隊10比1大勝以色列。（圖／達志影像／美聯社）

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出多明尼加隊史在經典賽的首支滿貫砲，也率領球隊10比1大勝以色列。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）D組預賽，在台灣時間凌晨由多明尼加交手以色列，擁有大聯盟豪華軍團的多明尼加隊，靠著明星外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出隊史在經典賽的首支滿貫全壘打，單場狂灌6分打點，率領球隊以10比1大勝以色列，多明尼加不僅取得預賽3連勝，也與同組的委內瑞拉雙雙提前鎖定8強。

多明尼加在2局上便展現驚人攻勢，以色列先發投手普拉格（Ryan Prager）控球陷入亂流，連續送出保送塞滿壘包。多明尼加第9棒貝德摩（Geraldo Perdomo）先在滿壘時選到保送擠回第 1 分，隨後開路先鋒小塔提斯瞄準失投球，大棒一揮擊出左外野方向滿貫全壘打，瞬間將比分拉開至5比0。

這發全壘打不僅重擊以色列士氣，更具備歷史意義——這是多明尼加參加WBC歷史以來的首支滿貫全壘打，隨後在 4 局上重砲克魯斯（Oneil Cruz）再補上一記陽春彈，多明尼加一路領先至終場，而此役全場表現最耀眼的莫過於小塔提斯，他4打數繳出雙安、含1轟，一個人就包辦6分打點。

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出多明尼加隊史在經典賽的首支滿貫砲，也率領球隊10比1大勝以色列。（圖／達志影像／美聯社）

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）4打數繳雙安、含1轟，一個人就包辦6分打點。（圖／達志影像／美聯社）

除了強大火力，多明尼加先發投手貝約（Brayan Bello）也展現賽揚等級的壓制力。他主投5局僅被敲出2支安打，唯一的失分是4局下被以色列霍威茲（Spencer Horwitz）擊出的陽春砲。貝約整場飆出7次三振且沒有任何保送，順利奪下勝投。後援方面，多明尼加動用4名投手輪番上陣，讓以色列在後半段完全熄火。

隨著多明尼加與委內瑞拉同以不敗之身晉級，兩隊將在台灣時間12日進行分組龍頭爭奪戰，由於C組第一名的日本隊已確定晉級，D組第一名就將能在8強避開日本隊，因此這場「多委大戰」的勝負將直接左右淘汰賽的戰略走向，輸球的一方將面臨提早與奪冠熱門日本隊交手的巨大壓力，因此這場比賽被各界視為八強賽的前哨站。

目前各界公認本屆 WBC 實力最頂尖的三支球隊分別為多明尼加、美國與日本。多明尼加擁有由塔提斯、索托（Juan Soto）與馬查多（Manny Machado）組成的恐怖進攻系統，具備隨時攻下兩位數分數的能力，雖然美國隊擁有史上最強陣容，日本隊則有道奇巨星大谷翔平領軍，但多明尼加在今日展現出的樂趣與戰鬥力，讓他們成為本屆賽事中最具觀賞性且最具威脅性的球隊之一。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強小塔提斯多明尼加以色列

【勇敢的人先享受】3歲妹妹解鎖兩輪腳踏車 甚至還會站著騎！

