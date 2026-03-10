美國隊失去王牌左投！斯庫伯爾「一場限定」後掙扎、最終仍忍痛離隊

▲斯庫伯爾（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B 組預賽正如火如荼進行，爭冠大熱門之一的美國隊卻在10日迎來一項遺憾的消息，蟬聯兩屆美聯賽揚獎的底特律老虎隊王牌左投斯庫伯爾（Tarik Skubal），在美國隊結束對陣墨西哥的賽事後正式離開國家隊，並動身返回位於佛羅里達州雷克蘭的老虎隊春訓營，儘管他在WBC首戰展現了頂級宰制力，但在考量到即將進入自由市場的「合約年」健康因素後，斯庫伯爾最終仍決定執行原定的「一場限定」計畫。

今年29歲的斯庫伯爾，這次在經典賽賽開打前便與老虎球團達成共識，僅為美國隊出戰一場預賽，他在7日對戰英國隊的比賽掛帥先發，主投3局僅用41球便送出5次三振、被擊出2支安打失1分，在那場熱血沸騰的比賽後，斯庫伯爾一度對原定計畫產生動搖，他坦言身處國家隊的氛圍中，要轉身離開是一件極其困難的事。

「我沒預料到腦海中會湧現這些情緒，或者我的想法會產生分歧，我本來堅定投完一場就回營，但置身這種氛圍後，真的讓這決定變成我職業生涯至今最艱難的選擇之一，當你加入這支球隊、與這群夥伴相處後，要離開真的非常困難。」

面對王牌投手的離去，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）表現得相當開明。他強調，全隊都非常感激斯庫伯爾即便在如此巨大的合約壓力下，仍願意披上國家隊戰袍並接下首戰重任。

「我們一直假設他會在第一輪結束後離開，雖然情況一度變得模糊，但我們知道他的心在哪裡，如果不是情況特殊，他是不會離開的，但我同時也理解他面臨著什麼——在接下來的自由球員市場中，他即將迎來一份能創造『世代級財富』的合約契機，且正要挑戰賽揚獎三連霸。我想 99.9% 的球員處在他的位置，都會做出相同的考量。能看到他參與其中，我就已經為他感到自豪了。」

斯庫伯爾的決定獲得球界普遍理解，作為當今大聯盟最強左投，他本季的薪資已創下3,200萬美元的仲裁紀錄，且在 2026年球季結束後將正式成為自由球員，各界普遍預期，若能維持健康並複製過去兩季的成功，他有望簽下一份打破棒球歷史紀錄的巨額合約。在如此關鍵的時間點，任何細微的傷病風險對他而言都是巨大的賭注。



美國隊將在週二晚間與義大利進行分組預賽的收官戰，若能晉級，他們在淘汰賽階段將依靠由史金斯（Paul Skenes）、韋柏（Logan Webb）和麥克萊恩（Nolan McLean） 領銜的先發輪值。