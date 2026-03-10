運動雲

WBC多明尼加10:1擊敗以色列　預賽3連勝晉8強

▲▼多明尼加10比1擊倒以色列晉級8強。（圖／路透社）

▲多明尼加10比1擊倒以色列晉級8強。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）D組預賽開打，多明尼加展現強大爭冠實力，靠著大聯盟MLB星級打線爆發以及投手群有效封鎖，終場以10比1大勝以色列，提前挺進8強複賽。

比賽在2局上就分出高下，多明尼加趁著以色列先發投手普拉格（Ryan Prager）控球亂流連發保送攻佔滿壘。第9棒打者貝德摩（Geraldo Perdomo）先選到保送擠回首分，隨後開路先鋒塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在滿壘局面轟出左外野滿貫全壘打，單局狂灌5分奠定勝基，讓多明尼加早早取得大幅領先優勢。

▲▼以色列先發投手普拉格（Ryan Prager）。（圖／路透社）

▲以色列先發投手普拉格（Ryan Prager）。（圖／路透社）

塔提斯單場6打點寫紀錄
進入4局上多明尼加攻勢再起，第7棒重砲克魯斯（Oneil Cruz）擊出中右外野陽春彈，將比數拉開至6比0。以色列全場唯一反擊出現在4局下，由開路先鋒霍威茲（Spencer Horwitz）敲出陽春全壘打追回1分，但這也是以色列整場比賽唯一的攻勢亮點，後續局數完全遭到多明尼加投手群壓制。

7局上多明尼加再度發威，塔提斯在二、三壘有人時擊出左外野滾地安打送回隊友，比分來到8比1。隨後在8局與9局多明尼加持續有分數進帳，終場就以9分之差輕鬆獵殺對手。此役頭號功臣塔提斯個人4打數敲出2安打，包含1發關鍵滿貫砲，總計掃進6分打點，成為致勝靈魂人物。

▲▼多明尼加塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／路透社）

▲多明尼加塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／路透社）

貝約5局7K壓制以色列
投手表現同樣出色，多明尼加先發投手貝約（Brayan Bello）主投5局僅被敲出1支陽春砲失1分，狂飆7次三振且沒有投出任何保送，成功摘下勝投。後援4名投手接力登板也表現平穩，讓以色列打線在比賽後半段毫無還手餘地，成功守住球隊連勝戰果，幫助多明尼加在D組維持不敗金身。

目前D組預賽中，多明尼加與委內瑞拉已雙雙確定晉級8強，兩隊將在最後一場小組賽碰頭爭奪分組第1。本屆賽事至今，除了D組兩強外，C組的日本與韓國也已拿到晉級門票。曾3度奪冠的日本隊與多明尼加皆被視為奪冠熱門，後續8強賽事勢必更加白熱化，引發全球棒球迷關注。

