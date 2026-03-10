台日好手對決！鴻海女子高球賽總獎金翻倍　曾雅妮、吳佳晏力拚主場留名

▲2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽將於3月12日在東方高爾夫球場開打。（圖／鴻海科技集團提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

由鴻海科技集團（Hon Hai Technology Group）冠名贊助、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）及日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）攜手舉辦的「2026 台灣鴻海女子高爾夫公開賽」，將於3月12日至15日在東方高爾夫俱樂部登場。

作為JLPGA 2026賽季唯一的海外正巡賽事，大會9日舉行賽前記者會。今年賽事規格全面升級，總獎金達200萬美元，吸引日本與台灣巡迴賽 Top 5 好手參與角逐。記者會中也同步揭曉多項賽事亮點，包括豪華一桿進洞獎與多項高額副賞獎項；同時接軌國際頂尖賽事規格，首度以「鴻海活動 APP」結合場內互動闖關與抽獎活動。

▲本屆賽事獲得多家企業贊助支持，不僅獎金提升豪華副賞也全面升級，一桿進洞最高價值達百萬。（圖／鴻海科技集團提供）

本次賽事集結台日頂尖選手，日本軍團由美日巡賽雙棲球星、世界排名第30名的古江彩佳領軍，JLPGA排名前五的佐久間朱莉、神谷空、河本結、菅楓華與高橋彩華也將共同角逐冠軍。

台灣方面則由旅日好手吳佳晏，以及擁有五座大滿貫冠軍的台巡獎金后曾雅妮領銜，聯手台巡前五好手李旻、蔡佩穎、陳之敏與黃靖，力拚主場佳績。前世界球后申智愛亦將參戰，使本屆賽事的台日韓頂尖對決更添看點。

▲台灣代表選手吳佳晏(右)和日本代表選手佐久間朱莉(左)一同出席活動，各自展現強烈鬥志。（圖／鴻海科技集團提供）

今日記者會由鴻海科技集團巫俊毅副總經理暨發言人、TLPGA黃璧洵理事長、JLPGA小林浩美會長、賽事主席黃清苑、東方高爾夫俱樂部郭秋琳總經理以及吳佳晏、佐久間朱莉等頂尖球星共同出席，揭開賽事序幕。

鴻海科技集團巫俊毅副總經理暨發言人致詞時表示：「我們很榮幸能在睽違近半世紀後，再次將亞洲第一大女子高爾夫巡迴賽帶回台灣，也期待透過 JLPGA 與 TLPGA 的合作，為台灣女子高爾夫打造更高規格、更具國際競爭力的舞台。同時，我們也特別感謝日本軟銀公司的大力支持，加碼賽事總獎金，讓今年賽事規模得以再上一層樓。」

▲鴻海科技集團副總經理暨發言人巫俊毅。（圖／鴻海科技集團提供）

TLPGA 黃璧洵理事長則表示：「今年與JLPGA日巡賽共證合作，不僅等級向上提升，總獎金突破至200萬美元，同時也是台灣女子高爾夫與JLPGA經過48年後，再次合作的海外巡迴賽事。這場比賽不但可以讓國人近距離欣賞頂尖職業選手的球技，也能欣賞一場精采的高球競賽。」

JLPGA 小林浩美會長也對本次賽事給予高度肯定：「JLPGA 非常看重與台灣的深厚合作，這場賽事作為本賽季唯一的海外正巡賽，其完善的軟硬體設施與強大的參賽陣容，絕對是亞洲高壇的年度盛事。期待透過這場台日對抗，深化職業高球的技術交流。」

東方高爾夫俱樂部郭秋琳總經理表示：「我們也一直努力求進步，每一年都會針對發球台和果嶺提升品質，並加強景觀美化，期許不只能符合國際比賽規格場地也會是個讓選手揮出實力，留下美好回憶的競技舞台。」

記者會上，台日實力派代表也分享備戰心得，鴻海贊助台灣代表選手吳佳晏表示：「很開心能回到台灣參加這場高規格賽事，在熟悉的球場與球迷的支持下比賽。希望能把握主場優勢，將榮耀留在台灣。」日本JLPGA球后佐久間朱莉則展現強烈鬥志表示：「台灣選手在強風中也能穩定應戰，對此感到印象深刻，最後我也很期待能讓台灣球迷看到我的球技。」

▲今年賽事冠軍將獲得冠軍獎盃及冠軍外套(由右至左分別為台灣代表選手吳佳晏、日本代表選手佐久間朱莉)。（圖／鴻海科技集團提供）

本屆賽事獲得多家企業贊助支持，副賞規格全面提升。FOXTRON於後兩回合指定第13與第16洞提供一桿進洞獎，獎品為價值新台幣114.9萬元的 BRIA Pioneer 電動車。東元與中鼎亦於指定洞位提供各300萬日圓的一桿進洞獎。

中國信託設立「中國信託特別獎」，第三與第四回合最低桿各獲一萬美元；摩根大通於16洞設立200萬日圓的決賽最近洞獎；明治安田設立200萬日圓新人賞；日本夏普則提供100萬日圓商品券作為冠軍副賞，多項高額副賞為賽事增添更多競爭與觀賽亮點。

本屆賽事接軌國際頂尖巡迴賽規格，透過「鴻海活動 APP」，整合即時成績、球場地圖導引及互動闖關等功能，讓球迷透過手機即時掌握賽事資訊。

同時，賽事現場舉辦抽獎活動，參與者有機會抽中中華航空全球不限航點來回機票、區域線來回機票以及最新iPhone 17系列！