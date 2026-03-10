12歲游泳神童何康婗200蛙破紀錄　有望成名古屋亞運最年輕國手

▲年僅12歲的何康婗在女子200公尺蛙式締造佳績。（圖／何兆基教練提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣泳壇大驚喜！去年全運剛為台南拿下30年來首面游泳金牌的12歲神童何康婗，在台中舉行為期4天的全國春季游泳錦標賽中出人意料的在女子200蛙中游出2分31秒72剛好以0.07秒差距跨過名古屋亞運的參賽門檻2分31秒79，有機會將成為今年名古屋亞運台灣代表團年紀最小的亞運國手！

今年4月27日才要滿13歲的何康婗，去年全運才在女子200公尺蛙式中游出2分31秒90，雖然幫台南拿下暌違30年的全運游泳金牌，但當時成績距亞運參賽標準僅有0.11秒，原本參加本次春季賽只是以賽代訓為目的，何康婗輕鬆摘下13&14歲級50蛙、100蛙和200蛙及50蝶、100蝶5金並且在50、100和200蛙三破大會紀錄。

而且在游完200公尺蛙式後，抬頭一看竟是「2分31秒72」，成功達到亞運參賽標準2分31秒79，何康婗和他的父親兼教練何兆基和何媽三人都雀躍不已，何兆基說：「真的沒有想到，非常意外！」何爸表示，去年冬泳結束後，基本上都只是維持訓練，今年寒假後才開始比較有在訓練下，能游出這個成績真的很想不到。」何爸說：「最近是有在調整她的出發和水下動作、轉身，但能達亞運標或許是應該比較沒有壓力所致，去年全運因為都跟大姐姐們一起比賽，當時可能壓力比較大。」

何兆基本身也是從事游泳相關事業並身兼教練，何康婗幾乎從小就陪伴父親在泳池長大，何兆基說：「康婗在2020年第一次參加春季賽，當時不僅沒有獎牌更2次犯規遭取消資格，沒想到6年之後，她就拿到亞運參賽資格，達標時老實說還是蠻感動的，但真的沒有想到12歲就可以達標，這就是像一個命運的安排，我們也沒想到這麼小年紀去達成，就是很順其自然的就走到這一步。」

在比完春季泳賽後，去年剛升上國一的何康婗還準備在今年4月第一次參加全中運，何兆基說：「我們預計參加50、100和200蛙三項，現在200蛙達標後，因為100蛙這次也游到1分10秒69，距離亞運參賽標1分09秒11也不遠，似乎也可以努力一下。」

但能以12歲年齡達標成為名古屋亞運國手，何兆基不忘感謝說：「真要謝謝台南市游泳委員會和中華民國游泳協會在康婗一路上的支持。」對於年名古屋亞運的目標，何爸說：「因為我們現在也不清楚國外對手的近況，也不敢說第一次參加就要拿牌，先以康婗個人最佳成績為目標，希望她能一步一步築夢踏實！」