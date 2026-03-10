中華隊抗韓已非難事但對日仍懸殊　陳鏞基盼未來目標還要鎖定其他強權

▲中華隊以5比4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年經典賽中華隊最終以2勝2負戰績無緣8強，不過8日在「台韓大戰」打出精彩一役，以5比4首度在WBC擊敗韓國，過去3度征戰WBC的統一獅老將陳鏞基，在受訪時直言這次的勝利代表台韓之間的差距已經縮小，但對日本卻仍懸殊，他也期許球員們不要畫地自限，應該把目標看得更長遠，「希望不只是日本，甚至要跟多明尼加、美國這些強敵競爭。」

看到中華隊在本次經典賽首度擊敗韓國，陳鏞基認為這證明了台灣與韓國的差距正在縮小，已經具備擊敗對手的能力，不再像以前那樣處於絕對劣勢。然而，談到對戰日本隊以 0 比 13 慘敗的結果，他語重心長地指出，這就是必須正視的現實。

「從經典賽我們被0比13來看，在實力確實還有一些懸殊，但我們目標應該放長遠一點，不只是日本，希望過幾年後能跟多明尼加、委內瑞拉、美國隊在這樣的賽場競爭，拉丁美洲的球員即便只是 2A、3A，實力都非常好，像以色列幾乎都是大聯盟球員。這次參賽選手多在25歲左右，大家都要繼續努力。」

而這次陳鏞基觀察到，本次中華隊中如張育成、鄭宗哲等旅外選手展現出的打擊火力和職業化程度，與中職本土球員之間仍存在明顯差距，他認為經典賽不只是競爭，更是一個「看見差距」並學習的地方。

「有時候在中職你是很Top的選手，但出去比賽，還有人比你更好。不只是這一批中華隊，希望以後的學生球員未來打國際賽，也要持續增進能力，才有辦法跟世界強隊抗衡。」他強調，職棒球員若要在高強度競爭中生存，勢必得更努力督促自己持續進步，否則回來中職也難以帶動整體實力的拉升。

而從他結束旅外生活回到台灣後，中職已經從4隊增加到6隊，陳鏞基肯定環境的進步，但他認為若要提升國家隊的整體強度，目前的規模依然不足以支撐龐大的棒球人口與競爭張力。

他認為如果希望台灣棒球好，6隊還是太少了，「雖然比以前4隊時競爭更激烈，但人口基數與強度依然不夠。如果台灣棒球要更好，規模必須繼續增加，才能讓競爭更激烈，吸引更多好手留在中職打拼。」他認為，只有當國內聯賽的競爭變得更殘酷，選手才有動力不斷自我突破，進而反映在國際賽的戰力上。

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

談到正在進行的春訓，以及引退賽季的個人調適，陳鏞基展現出老將的沈穩，他特別強調「健康」的重要性，不希望重演去年因傷延誤開季的遺憾。

「我覺得今年春訓的感覺跟往年都一樣，主要還是要調適好自己的身體，希望身體是健康的，才能好好迎接開季。像去年春訓期間就有受傷的情況，導致快4月底才回到球隊，所以今年我會特別要求自己身體的狀況，一定要健康地迎接開季。」