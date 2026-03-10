運動雲

>

中華隊抗韓已非難事但對日仍懸殊　陳鏞基盼未來目標還要鎖定其他強權

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5比4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年經典賽中華隊最終以2勝2負戰績無緣8強，不過8日在「台韓大戰」打出精彩一役，以5比4首度在WBC擊敗韓國，過去3度征戰WBC的統一獅老將陳鏞基，在受訪時直言這次的勝利代表台韓之間的差距已經縮小，但對日本卻仍懸殊，他也期許球員們不要畫地自限，應該把目標看得更長遠，「希望不只是日本，甚至要跟多明尼加、美國這些強敵競爭。」

看到中華隊在本次經典賽首度擊敗韓國，陳鏞基認為這證明了台灣與韓國的差距正在縮小，已經具備擊敗對手的能力，不再像以前那樣處於絕對劣勢。然而，談到對戰日本隊以 0 比 13 慘敗的結果，他語重心長地指出，這就是必須正視的現實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「從經典賽我們被0比13來看，在實力確實還有一些懸殊，但我們目標應該放長遠一點，不只是日本，希望過幾年後能跟多明尼加、委內瑞拉、美國隊在這樣的賽場競爭，拉丁美洲的球員即便只是 2A、3A，實力都非常好，像以色列幾乎都是大聯盟球員。這次參賽選手多在25歲左右，大家都要繼續努力。」

而這次陳鏞基觀察到，本次中華隊中如張育成、鄭宗哲等旅外選手展現出的打擊火力和職業化程度，與中職本土球員之間仍存在明顯差距，他認為經典賽不只是競爭，更是一個「看見差距」並學習的地方。

「有時候在中職你是很Top的選手，但出去比賽，還有人比你更好。不只是這一批中華隊，希望以後的學生球員未來打國際賽，也要持續增進能力，才有辦法跟世界強隊抗衡。」他強調，職棒球員若要在高強度競爭中生存，勢必得更努力督促自己持續進步，否則回來中職也難以帶動整體實力的拉升。

而從他結束旅外生活回到台灣後，中職已經從4隊增加到6隊，陳鏞基肯定環境的進步，但他認為若要提升國家隊的整體強度，目前的規模依然不足以支撐龐大的棒球人口與競爭張力。

他認為如果希望台灣棒球好，6隊還是太少了，「雖然比以前4隊時競爭更激烈，但人口基數與強度依然不夠。如果台灣棒球要更好，規模必須繼續增加，才能讓競爭更激烈，吸引更多好手留在中職打拼。」他認為，只有當國內聯賽的競爭變得更殘酷，選手才有動力不斷自我突破，進而反映在國際賽的戰力上。

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

談到正在進行的春訓，以及引退賽季的個人調適，陳鏞基展現出老將的沈穩，他特別強調「健康」的重要性，不希望重演去年因傷延誤開季的遺憾。

「我覺得今年春訓的感覺跟往年都一樣，主要還是要調適好自己的身體，希望身體是健康的，才能好好迎接開季。像去年春訓期間就有受傷的情況，導致快4月底才回到球隊，所以今年我會特別要求自己身體的狀況，一定要健康地迎接開季。」

關鍵字： 2026WBC日韓 2026WBC2026WBC中華隊陳鏞基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

美國隊失去王牌左投！史庫柏「一場限定」後掙扎、最終仍忍痛離隊

美國隊失去王牌左投！史庫柏「一場限定」後掙扎、最終仍忍痛離隊

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3陳冠宇感性告別國家隊

4快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

5快訊／台灣英雄返國班機曝！

最新新聞

1史金斯登WBC舞台　邀軍校學弟觀戰

2台韓已差距縮小　陳鏞基盼球員挑戰列強

3輸球還吵架！巴拿馬休息區爆內鬨

4爵士哥奇澤姆3打點助英成功保級

5張展榮執法！哥倫比亞淘汰巴拿馬

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

【女踩踏國旗畫面曝】WBC轉播現場衝突！恐涉毀損國旗罪
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366