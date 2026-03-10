運動雲

林安可經典賽15打數僅1安　陳鏞基暖心挺前隊友說是運氣不好

▲中華隊林安可安打尚未開張。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林安可這次在經典賽狀態低迷。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

經典賽中華隊最終還是無緣8強，這次在預賽以第4名作收，然而從0勝2負拚到2勝2負，精神仍為國人認可，然而甫加盟日職西武獅隊的中華隊強打林安可，本屆經典賽卻表現得相當低迷，4場比賽僅在第1場對戰澳洲時出現過1支安打，林安可前隊友、同樣也曾披掛國家隊戰袍上陣的陳鏞基，在受訪時替他緩頰，認為他其實打得不差，只是運氣不好。

林安可本季即將展開旅日生涯，這次經典賽賽前台美混血強打龍恩（Jonathon Long）因傷勢問題退出中華隊，外界普遍看好具備強大長打能力的林安可，將是正賽扛起中華隊第4棒重任的熱門人選，而他在宮崎熱身賽對戰軟銀二軍也繳出雙安成績，然而來到正賽，他的手感卻垂直下滑，最後15打數僅在對澳洲時敲出過1安，吞下4次三振且全是揮棒落空，打擊率僅0.067，也成為外界討論的焦點。

對此，他在統一獅隊的前隊友陳鏞基坦言，穿上中華隊球衣代表的是整個台灣棒球，壓力之大非外界能想像，他也替林安可緩頰，說其實安可擊球的感覺並不差，「我覺得安可沒有很差啊，他有些球我都覺得打得不錯，只是運氣不好。」陳鏞基分析道，林安可有些擊球球都非常強勁，可惜剛好都在對方守備員站的位置上，這就是國際賽殘酷的地方，「你前7個打數都沒建樹，但第8個在關鍵時刻打出來，大家就不會記得前面的低迷，但這就是關鍵。」

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊林安可陳鏞基日職

