雄鷹領先8局破功！黃紹睿、廖乙忠難關門　獅9局灌4分逆轉勝

▲統一獅熱身賽9局上灌4分逆轉勝台鋼雄鷹 。（圖／統一獅提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華職棒37年公辦熱身賽9日正式於澄清湖棒球場登場，首場賽事由台鋼雄鷹主場迎戰統一獅，台鋼在前8局打完還以3比0領先，未料9局上黃紹睿接手後，在2出局連續送出2次四壞球保送，還有1次觸身球，換廖乙忠接替又被敲安追平，之後守備失誤白白送獅隊超前分，終場就就以3比4落敗。

此役獅隊則是派出洋投獅帝芬（Jackson Stephens）掛帥先發，雄鷹則是推出新同學王維中迎戰，而台鋼開路先鋒王博玄首局首打席就敲出安打上壘，曾子祐獲觸身球保送，王柏融隨後補上安打，讓鷹隊攻佔滿壘，然而下棒魔鷹敲出滾地球形成雙殺打，但王博玄也跑回台鋼破蛋分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鋼雄鷹王博玄。（圖／台鋼雄鷹提供）

3局下鷹隊攻勢再起，湯家豪滾地球造成獅隊游擊手失誤上壘，隨後兩次四壞球保送又形成滿壘，但最後魔鷹卻再度敲出雙殺打，讓鷹隊最後無功而返，5局下湯家豪敲出右外野深遠安打還一口氣跑上三壘，曾子祐敲出適時安護送隊友回本壘拿下第2分，可惜接下來王柏融、魔鷹沒能再敲安延續攻勢。

▲台鋼雄鷹湯家豪。（圖／台鋼雄鷹提供）

而7局下鷹隊攻勢集中在前段棒次，曾子祐保送上壘，代打的藍寅倫敲出安打上壘，此時魔鷹終於敲安，幫助球隊再添分數，取得3比0領先。

王維中先發4局僅被敲出1安，還送出2K，接手的李欣穎、陳柏清也都順利完成投球工作沒有失掉任何分數，只是比賽來到9局上半換投黃紹睿，先被田子杰敲安後，他很快連續抓下兩個出局數，但接下來他卻突然控球失準，先連續四壞球保送代打的潘磊、張偉聖，滿壘時又觸身球砸到張翔，先讓獅隊追回1分，鷹隊緊急換上廖乙忠，他卻一上來就被林培緯敲出安打掉了2分，之後林泓弦敲出內野滾地球又造成失誤，張翔直接回本壘拿下超前分，最終獅隊就以4比3逆轉奪勝。

▲統一獅林培緯 。（圖／統一獅提供）