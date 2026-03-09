運動雲

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽中華隊無緣晉級8強，資深投手陳冠宇雖然最終一球未投，但他在球隊中扮演不可或缺的老大哥，展現老將價值傳承經驗。

在確定淘汰之後，他在9日晚間於社群平台IG發文回顧這次與一群年輕學弟並肩作戰的旅程，逐一點名隊友分享相處點滴，更感性表示，「他們的故事會持續走下去。」

陳冠宇透露，這屆經典賽穿上了一個對自己象徵意義特別、過去從未穿過的背號，也是在正選名單最後幾個位置搭上列車，與學弟們一起踏上世界棒球最高殿堂的舞台，「能和一群未來之星相處，也是我一直很期待的事情。」

他在文中逐一點名多位年輕投手與隊友，形容彼此相處的印象與個性；像是柏毓談吐自信、對事情侃侃而談、莊陳沉穩內斂；「大沙」沙子宸思路清晰、有條有理、林維恩表面搞笑，但內心有著強烈的求勝心、徐若熙總是不疾不徐，讓事情看起來都變得簡單。

他也提到孫易磊與自己一樣「很愛哭」，卻是最有禮貌的學弟、林詩翔原本以為安靜，實際上談吐外向真誠、曾峻岳一直是讓人放心的投手，這次更看到明顯成長。

鄭浩均（美美）在他眼中並不是外界所說的「怪人」，而是非常清楚自己想要什麼、並努力實現目標的人。

此外，他也提到張峻瑋在比賽中還會反過來安撫自己不要太緊張，「我真的覺得你超重要。」

陳冠宇特別提到，與古林睿煬的一段對話讓他印象深刻。兩人在聊天時，古林曾問他：「學長，我很佩服你怎麼可以堅持打這麼多次中華隊？」古林坦言，光是第一次披上國家隊戰袍，就已經感受到那種「背在身上喘不過氣的壓力」。

對此陳冠宇感慨地說，穿上這件球衣雖然驕傲，但同時也充滿重量，「它承載了所有棒球人的夢想、全台灣人民的力量，要去與其他國家爭取最高榮譽，光是這件事就值得驕傲。」

這次經典賽，他也與多位老戰友再度並肩，包括張奕、吳念庭、胡智爲、江坤宇、林凱威、陳傑憲與陳晨威等人。儘管球隊未能晉級，但他仍感謝隊友們的努力，讓自己在國際賽的最後一戰能以勝利作為句點。

「謝謝你們，讓我20年的中華隊旅程可以用一場勝利劃下最完美的句點。」陳冠宇也將目光放向未來，感性地說：「看到這群學弟，我可以很放心地告訴大家，他們的故事會持續走下去，表現也會讓我們一直感到驕傲。」

