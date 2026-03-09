運動雲

>

隨中華隊集訓視野大開！王博玄震驚鄭宗哲「破壞力」誓言要變更粗

▲▼2026台日交流賽，王博玄。（圖／記者李毓康攝）

▲台鋼雄鷹王博玄。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華職棒公辦熱身賽於9日正式展開，台鋼雄鷹外野手王博玄日前入選經典賽中華代表隊集訓，雖然最終未能進入正式名單，但他也分享自己1、2月參加國家隊集訓的收穫，這次與國內頂尖選手共同訓練的經驗，讓他的視野徹底打開，特別是旅美好手鄭宗哲打擊時的擊球力量與初速，明明身材並不高大，打出來的球卻不輸其他重砲，王博玄說想要把他當成借鏡，但也認清自己和他們還有一段要努力的距離。

在這次集訓中，王博玄對旅外選手的擊球品質印象深刻，特別點出鄭宗哲雖然身材條件不算特別高大，但展現出的破壞力卻驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「看鄭宗哲擊球初速大概打到165公里或170公里吧，雖然可能速度沒辦法明確看出來，但光看飛行軌道就明顯跟國內打者比較不一樣，」王博玄分析，「像我們可能只會偏慣用邊拉打，但他們打面廣，打左右中外野其實距離都差不多。」

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

王博玄也說希望能以他為借鏡： 「宗哲他身材沒有說特別高大，但他練得很壯，手臂很粗，打出來的球確實不輸吉力吉撈或是張育成他們這些選手，希望自實也可以練得像他這樣子，把球打得更有噴射力、更有破壞性一點點。」

實際與旅美、旅日選手共事後，王博玄深刻感受到自身的不足，他坦言這次去，看到國內數一數二的好選手，實際跟他們練球才發現自己還有很多不足，「原來要成為那樣的選手還有很大一段路，讓自己視野打開，會變成自己的動力，想再更強。」

昨天看中華隊首度擊敗韓國，王博玄也坦言自己真的很渴望參賽，但集訓時的狀態確實不理想 「肯定會（希望自己也可以去）啦，但那時候狀況沒那麼好，教練團做最好選擇。回來就是要趕快把自己準備好，在新球季加油，當然也有很專心地替他們加油啦。」

雖然這次與中華隊擦肩而過，但王博玄也說台鋼總教練洪一中都會鼓勵年輕球員多入選集訓磨練，「教練說多入選幾次，有一天就有留在名單的機會，就是一次次把自己準備更好，總有一天會有這個機會。」

關鍵字： 王博玄鄭宗哲2026WBC2026WBC中華隊台鋼雄鷹旅美球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

中華隊經典賽首度擊敗韓國　辜仲諒喊台灣棒球歷史性突破、宴請辛苦全隊

中華隊經典賽首度擊敗韓國　辜仲諒喊台灣棒球歷史性突破、宴請辛苦全隊

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

【喜餅下班路】中華隊贏韓國超雀躍　林岳平：大家開心就好

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

2距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

3韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

4韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

5文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

最新新聞

1陳冠宇感性告別國家隊

2驚見鄭宗哲怪力！王博玄視野大開

3文保景：每一局、每一球都是勝負關鍵

4韓國死裡逃生闖8強！教頭：人生最重要一戰

5文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

【女踩踏國旗畫面曝】WBC轉播現場衝突！恐涉毀損國旗罪

【贏韓國全靠牠加持(誤)】薩摩耶精準預測台韓戰贏家！霸氣態度帥到爆XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366