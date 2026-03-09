隨中華隊集訓視野大開！王博玄震驚鄭宗哲「破壞力」誓言要變更粗

▲台鋼雄鷹王博玄。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華職棒公辦熱身賽於9日正式展開，台鋼雄鷹外野手王博玄日前入選經典賽中華代表隊集訓，雖然最終未能進入正式名單，但他也分享自己1、2月參加國家隊集訓的收穫，這次與國內頂尖選手共同訓練的經驗，讓他的視野徹底打開，特別是旅美好手鄭宗哲打擊時的擊球力量與初速，明明身材並不高大，打出來的球卻不輸其他重砲，王博玄說想要把他當成借鏡，但也認清自己和他們還有一段要努力的距離。

在這次集訓中，王博玄對旅外選手的擊球品質印象深刻，特別點出鄭宗哲雖然身材條件不算特別高大，但展現出的破壞力卻驚人。

「看鄭宗哲擊球初速大概打到165公里或170公里吧，雖然可能速度沒辦法明確看出來，但光看飛行軌道就明顯跟國內打者比較不一樣，」王博玄分析，「像我們可能只會偏慣用邊拉打，但他們打面廣，打左右中外野其實距離都差不多。」

▲中華隊鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

王博玄也說希望能以他為借鏡： 「宗哲他身材沒有說特別高大，但他練得很壯，手臂很粗，打出來的球確實不輸吉力吉撈或是張育成他們這些選手，希望自實也可以練得像他這樣子，把球打得更有噴射力、更有破壞性一點點。」

實際與旅美、旅日選手共事後，王博玄深刻感受到自身的不足，他坦言這次去，看到國內數一數二的好選手，實際跟他們練球才發現自己還有很多不足，「原來要成為那樣的選手還有很大一段路，讓自己視野打開，會變成自己的動力，想再更強。」

昨天看中華隊首度擊敗韓國，王博玄也坦言自己真的很渴望參賽，但集訓時的狀態確實不理想 「肯定會（希望自己也可以去）啦，但那時候狀況沒那麼好，教練團做最好選擇。回來就是要趕快把自己準備好，在新球季加油，當然也有很專心地替他們加油啦。」

雖然這次與中華隊擦肩而過，但王博玄也說台鋼總教練洪一中都會鼓勵年輕球員多入選集訓磨練，「教練說多入選幾次，有一天就有留在名單的機會，就是一次次把自己準備更好，總有一天會有這個機會。」