韓國死裡逃生闖8強！睽違17年8強　教頭：人生最重要一戰

▲WBC韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，總教練柳志炫情緒激動。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

韓國隊在經典賽驚險挺進8強後，總教練柳志炫賽後受訪時直言，這是自己棒球人生中最重要的一場比賽之一。他表示，首輪一路走來非常艱難，從對日本之戰到最後一場比賽，投手調度、環境應變都不容易，但球員最終展現出的集中力、準備態度與真誠，成為球隊闖關關鍵。

柳志炫表示，第一輪賽事真的非常辛苦，身為代表隊教練，很多調度細節無法對外說明，但從投手安排到比賽節奏掌握，都必須努力穩住中心。他認為，能夠走到最後並收下理想結果，正是因為球員在過程中展現出高度專注，「我賽前就一直強調，過程非常重要，選手們的準備、面對比賽的態度與真誠，最後都匯聚成這個結果。」

談到這場比賽的勝負關鍵，柳志炫指出，賽前就不斷提醒球員「絕對不能被打亂節奏」，而球隊能在比賽前段先取得分數，正是重要轉折，「我們先得分之後，就能維持自己的節奏，專注在比賽進程上，這一點很重要。」

他也提到，比賽後段一度被追平後，全隊在最後進攻機會中再次把集中力與鬥志凝聚起來，成為贏球重要因素。柳志炫特別點名高祐錫在高壓局面下守住勝利，值得稱讚，「他在1.2局那種壓力下還能守住，真的很不容易。」另外，他也提到李政厚在右外野對困難飛球全力嘗試接殺的畫面，認為那種瞬間展現出的自信與鬥志，同樣帶來了好的結果。

回顧自接掌代表隊至今的這段時間，柳志炫坦言，今天這場勝利是他最難忘的一天。他表示，從職棒教練、總教練到如今執掌國家隊，這場比賽都可以說是自己棒球人生最重要的一戰之一，而能夠在這樣的時刻收下好結果，要感謝所有球員、教練團、KBO支援團隊以及韓職10支球團的協助。

柳志炫也透露，其實從2025年2月被任命後，他最早提出的要求，就是針對這屆3月大賽提早準備。他認為，若無法在3月5日前把選手身體狀態調整到位，球隊就沒有勝算，因此向KBO提出在各球團春訓前先行進行代表隊集訓的想法。他表示，若沒有KBO與各球團配合，這件事原本很難實現，而這也是代表隊備戰這屆WBC的重要基礎。

除了集訓安排，柳志炫也強調數據分析的重要性。他指出，教練團在數據面投入非常多心力，包括Trackman數據、對手分析，以及累積長達1年的各項資料，連30人名單的選擇也都建立在這些資訊之上。他直言，這次能打出好結果，很大一部分也要歸功於KBO在資源與支援上的投入。

至於外界關注的投手表現，柳志炫坦言，這場比賽本來就預期必須盡可能壓低失分，相較於得分，如何減少失分其實是更困難、也更重要的課題。他表示，在此之前，韓國隊牛棚因挨轟而失分偏多，投手群背負很大壓力，但在這場比賽中，年輕投手還是頂住了氛圍，前輩投手也帶著後輩一起撐住局面。

柳志炫還透露，比賽中一度出現投手身體不適的突發狀況，當下牛棚尚未完全準備好，教練團只能臨場向主審說明情況，爭取更多時間讓下一名投手完成熱身。他也特別提到，對方總教練在得知狀況後也願意理解與接受，讓韓國隊得以順利完成應變，最後上場的投手也成功撐過2局，讓他相當肯定。

柳志炫表示，雖然這一路走來不容易，但今天的勝利對球隊而言格外珍貴，「除了今天之外，我想不到別的日子，今天確實是最令我難忘的一天。」

