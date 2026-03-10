看柳賢振對台先發感觸深　陳鏞基讚他球速雖降但控球仍頂尖

運動雲

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

效力於統一獅的「台灣轟炸機」陳鏞基將於今年球季結束後引退，他職業生涯為國家隊征戰無數，從2004年雅典奧運到三屆經典賽（2006、2013、2017）以及2015年世界12強賽，都能見到他拚戰的身影，他在受訪時回顧了過往國際賽的點滴，也對經典賽台韓大戰先發投手柳賢振的表現讚不絕口，直言對方雖然球速不如以往快，但控球依舊相當好。

陳鏞基生涯最顯赫的一戰莫過於 2006年杜哈亞運，當時他與隊友合力為台灣奪下亞運金牌，而在2013年世界棒球經典賽（WBC）複賽對戰日本時，他在關鍵時刻擊出再見雙殺打，隨後捨身頭部滑壘卻仍飲恨，懊悔捶打一壘壘包的畫面，至今仍是台灣球迷心中最具代表性的國際賽瞬間之一。

而8日的經典賽台韓大戰，韓國隊派出老將柳賢振先發對戰中華隊，這也勾起了陳鏞基的回憶，看著昔日的老對手仍能在場上奮戰，讓陳鏞基讚歎不已，「他真的很厲害，雖然球速沒有像以前年輕時那麼快，可是他的控球依然非常好，變速球也非常頂尖。昨天看他投球真的很沉穩，就算第一局就被打全壘打，他還是不會受到影響，依然維持自己的投球模式，掌控比賽的節奏，畢竟他在大聯盟待了很長一段時間，經驗非常豐富。」

他也提到同樣擁有大聯盟資歷的日本隊的菊池雄星，也有類似的特質：「像對韓國那天雖然第一局掉3分，但後面就都有穩下來。」

談到現今打者的打擊趨勢，陳鏞基認為現在台灣打者對球速的適應力已經大幅提升，「以前的人可能會覺得國外投手球速快，但現在中職投手球速也一直在提升，大家已經不會怕球速快的球了。反而是像澳洲那種投得很準的慢速球，或是沒遇過的投手，視覺感與數據上完全不同，那是打國際賽最難的地方。」

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

至於「晚場接午場」賽程，陳鏞基說這是國際賽常態，但也坦言這對選手體能是極大考驗， 「以前亞運就會這樣，晚上打完隔天打中午，這對職業選手是極大的考驗。除非你是地主隊（像日本可以全部排晚上），不然大家環境都一樣，波多黎各、美國也都是這樣打，就看球員怎麼調適。」

不過陳鏞基稱嘆現在國家隊後勤體系的進步，「我覺得現在國家隊後勤做得非常好，不論是訓練、休息、賽後放鬆恢復，這些以前是沒有的。因為高張力比賽打完3個小時，腎上腺素退了之後，身體是真的非常疲累。」

關鍵字： 2026WBC日韓 2026WBC2026WBC中華隊陳鏞基柳賢振亞運金牌

