9局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰：球隊之後會全面檢討

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊總教練尼爾森。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽9日晚間韓澳戰，韓國以7比2擊敗澳洲，驚險搶下8強門票，台灣與澳洲遭到淘汰。賽後澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）受訪時表示，球隊在第2、3局被韓國掌握住球數劣勢，讓比賽逐漸被拉開，不過他仍肯定全隊這次賽會整體表現，直言澳洲已經證明有能力站上這個舞台。

談到比賽前段遭韓國搶下主導權，尼爾森指出，韓國打線揮棒相當積極，「他們本來就是喜歡主動攻擊的球隊。」他表示，雖然有些球其實都在接近好球帶的位置，但投手一旦落入球數落後，韓國打者就能把握住機會，揮出扎實擊球，「我們在一些打席落入球數劣勢，而他們也確實利用了這一點。」

至於9局守備發生的關鍵傳球失誤，尼爾森坦言當然會感到失望，不過他仍替子弟兵緩頰。他表示，澳洲這次整個賽會守備其實都相當出色，那一球只是投手當下相信自己可以抓到二壘跑者，但握球沒有握好，才會傳向右外野，「他只是想完成一次好守備，只是最後沒有做到。」

談到本屆賽會的收穫與接下來的課題，尼爾森表示，球隊之後會全面檢討，從教練團到牛棚投手，每一個環節都會重新檢視。他認為，澳洲這次其實做了很多不錯的事，也證明有能力在WBC這個層級競爭，但若想贏下真正重要的大賽，仍有不少地方要再提升。

尼爾森說，「我們已經展現出有能力站上這個舞台，但還有更多工作要做。」他強調，接下來仍會持續打造球隊體系，也會讓球員知道，教練團對他們有多大的信任與期待。

另外，談到澳洲新星巴札納（Travis Bazzana）賽後難掩失落，尼爾森也給予高度評價。他表示，從整體來看，澳洲棒球正在進步，未來也相當光明，「隨著我們培養出更多像Travis這樣的球員，球隊深度會變得更好，整體表現也會繼續提升。」

尼爾森認為，巴札納這次是首度參加經典賽，在外界高度關注下，仍打出很不錯的內容，不僅敲出關鍵安打，守備表現也很出色，「雖然這是團隊賽事，但如果就個人來看，我認為他真的做得很好。」他也透露，巴札納賽後在休息室落淚，但那不是因為個人，而是因為他是真心為澳洲而戰。

