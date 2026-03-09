運動雲

>

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

▲WBC韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽9日上演關鍵戰，由韓國對決澳洲，最終韓國以7比2獲勝，並在比較失分率後順利晉級8強，中華隊則確定無緣晉級。不過比賽第9局的一個打席引發外界討論，韓國打者文保景在球隊取得第7分後完全未揮棒遭三振，被不少球迷認為是刻意「控分」，相關爭議甚至延燒到網路百科平台。

比賽進入9局上時，韓國原以6比2領先，但若維持此比分結束，依照分組失分率計算，將由澳洲晉級。韓國隨後攻下關鍵第7分，使晉級情勢出現變化；然而若再拿第8分以上，反而可能讓中華隊在失分率比較中取得晉級資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

文保景未揮棒　三振畫面引討論

在韓國攻下第7分後，下一棒的文保景上場打擊，面對多顆好球卻完全沒有揮棒，最終站著遭到三振。由於這個結果正好將比分控制在對韓國最有利的7比2，韓國隨後守住9局下半，成功晉級8強，也讓台灣確定止步預賽。

這個打席隨即在網路上引發熱議，不少球迷認為韓國刻意控制得分，有人表示「看起來很像故意的」、「三顆紅中都不揮很難不懷疑」，也有人指出這是賽制下的策略選擇。

▲文保景維基百科一度遭網友加註狠評。（圖／翻攝自維基百科）

▲文保景維基百科一度遭網友加註狠評。（圖／翻攝自維基百科）

維基百科被加一句諷刺評語

隨著討論升溫，有網友發現文保景的維基百科頁面稍早一度被修改，條目中被加入一句「於2026/03/09韓國澳洲之戰九上『消極』進攻，毫無運動家態度可言」的內容，疑似是對該打席的諷刺評語。不過由於維基百科屬於開放編輯平台，相關內容隨後已被修改或刪除。

事實上，文保景在這場比賽整體表現相當出色，全場繳出5打數3安打、4分打點，包括一發兩分砲，是韓國能夠掌握比賽節奏的重要功臣。韓國也終結連續3屆經典賽無緣8強的紀錄，睽違17年再次挺進複賽。

關鍵字： WBC文保景韓國控分棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

韓澳戰牽動台灣晉級　澳洲教頭：不想控制比分！目標就是贏球

韓澳戰牽動台灣晉級　澳洲教頭：不想控制比分！目標就是贏球

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

熱門新聞

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

2距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

3韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

4韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

5日本助台灣保命！晉級8強條件曝

最新新聞

1文保景IG被灌爆　臺灣球迷狂酸

29局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰

3感謝中華隊！超商咖啡第2杯1元、全聯青菜10元

4韓國主帥柳志炫直呼生涯最重要一戰

5文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366