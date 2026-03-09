韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

▲WBC韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽9日上演關鍵戰，由韓國對決澳洲，最終韓國以7比2獲勝，並在比較失分率後順利晉級8強，中華隊則確定無緣晉級。不過比賽第9局的一個打席引發外界討論，韓國打者文保景在球隊取得第7分後完全未揮棒遭三振，被不少球迷認為是刻意「控分」，相關爭議甚至延燒到網路百科平台。

比賽進入9局上時，韓國原以6比2領先，但若維持此比分結束，依照分組失分率計算，將由澳洲晉級。韓國隨後攻下關鍵第7分，使晉級情勢出現變化；然而若再拿第8分以上，反而可能讓中華隊在失分率比較中取得晉級資格。

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

文保景未揮棒 三振畫面引討論

在韓國攻下第7分後，下一棒的文保景上場打擊，面對多顆好球卻完全沒有揮棒，最終站著遭到三振。由於這個結果正好將比分控制在對韓國最有利的7比2，韓國隨後守住9局下半，成功晉級8強，也讓台灣確定止步預賽。

這個打席隨即在網路上引發熱議，不少球迷認為韓國刻意控制得分，有人表示「看起來很像故意的」、「三顆紅中都不揮很難不懷疑」，也有人指出這是賽制下的策略選擇。

▲文保景維基百科一度遭網友加註狠評。（圖／翻攝自維基百科）

維基百科被加一句諷刺評語

隨著討論升溫，有網友發現文保景的維基百科頁面稍早一度被修改，條目中被加入一句「於2026/03/09韓國澳洲之戰九上『消極』進攻，毫無運動家態度可言」的內容，疑似是對該打席的諷刺評語。不過由於維基百科屬於開放編輯平台，相關內容隨後已被修改或刪除。

事實上，文保景在這場比賽整體表現相當出色，全場繳出5打數3安打、4分打點，包括一發兩分砲，是韓國能夠掌握比賽節奏的重要功臣。韓國也終結連續3屆經典賽無緣8強的紀錄，睽違17年再次挺進複賽。