快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年經典賽中華隊雖然無緣晉級複賽，但一路拚戰到最後一刻，尤其對韓國之戰打出撼動人心的一勝，仍讓無數球迷熱血沸騰。中華隊預計於3月10日晚間9點自東京成田機場啟程，並於3月11日凌晨0點15分抵達桃園機場第二航廈，這批在東京巨蛋寫下感動篇章的台灣英雄，也將帶著球迷滿滿掌聲返國。

這趟經典賽之旅，中華隊從逆境中一路苦撐，雖然戰績起伏不小，但最讓球迷難忘的，無疑是對韓國一戰拚到延長10局的熱血內容。那一晚，東京巨蛋不只是比賽場地，更像是台灣球迷情緒全面釋放的舞台。從張育成開轟帶動氣勢，到鄭宗哲展現年輕世代的爆發力，再到帶傷上陣的隊長陳傑憲拚回關鍵分，最後曾峻岳守住勝利，中華隊用一場硬仗，打出屬於台灣棒球的韌性。

即使最後未能如願前進下一輪，這支中華隊仍留下許多令人動容的畫面。陳傑憲手指帶傷仍堅持上場，展現隊長價值；張育成再度扛起中心打線，賽後紅著眼眶的模樣令人鼻酸；曾峻岳守住最後半局後也難掩情緒，與隊友一起流下眼淚。

對不少球迷而言，這支中華隊最動人的地方，不只是勝負，而是始終沒有放棄。即便一度跌入不利局面，球員仍在場上全力以赴，把每一顆球、每一個出局數都拚到極致。尤其台韓戰的感動，不只是一場勝利，更像是讓所有人再度相信，台灣棒球永遠有能力在逆境中打出讓人驕傲的內容。

如今中華隊即將返國，雖然航班落地時間已是深夜，仍預料會有不少球迷到桃園機場接機，用掌聲迎接這群在國際賽場上奮戰到底的台灣英雄。從東京巨蛋到桃園機場，這趟旅程或許沒有完美結局，卻留下足夠深刻的記憶，也讓球迷再次感受到，中華隊穿上國家隊球衣後那份最純粹的感動。