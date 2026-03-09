運動雲

>

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年經典賽中華隊雖然無緣晉級複賽，但一路拚戰到最後一刻，尤其對韓國之戰打出撼動人心的一勝，仍讓無數球迷熱血沸騰。中華隊預計於3月10日晚間9點自東京成田機場啟程，並於3月11日凌晨0點15分抵達桃園機場第二航廈，這批在東京巨蛋寫下感動篇章的台灣英雄，也將帶著球迷滿滿掌聲返國。

這趟經典賽之旅，中華隊從逆境中一路苦撐，雖然戰績起伏不小，但最讓球迷難忘的，無疑是對韓國一戰拚到延長10局的熱血內容。那一晚，東京巨蛋不只是比賽場地，更像是台灣球迷情緒全面釋放的舞台。從張育成開轟帶動氣勢，到鄭宗哲展現年輕世代的爆發力，再到帶傷上陣的隊長陳傑憲拚回關鍵分，最後曾峻岳守住勝利，中華隊用一場硬仗，打出屬於台灣棒球的韌性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即使最後未能如願前進下一輪，這支中華隊仍留下許多令人動容的畫面。陳傑憲手指帶傷仍堅持上場，展現隊長價值；張育成再度扛起中心打線，賽後紅著眼眶的模樣令人鼻酸；曾峻岳守住最後半局後也難掩情緒，與隊友一起流下眼淚。

對不少球迷而言，這支中華隊最動人的地方，不只是勝負，而是始終沒有放棄。即便一度跌入不利局面，球員仍在場上全力以赴，把每一顆球、每一個出局數都拚到極致。尤其台韓戰的感動，不只是一場勝利，更像是讓所有人再度相信，台灣棒球永遠有能力在逆境中打出讓人驕傲的內容。

如今中華隊即將返國，雖然航班落地時間已是深夜，仍預料會有不少球迷到桃園機場接機，用掌聲迎接這群在國際賽場上奮戰到底的台灣英雄。從東京巨蛋到桃園機場，這趟旅程或許沒有完美結局，卻留下足夠深刻的記憶，也讓球迷再次感受到，中華隊穿上國家隊球衣後那份最純粹的感動。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

韓澳戰牽動台灣晉級　澳洲教頭：不想控制比分！目標就是贏球

韓澳戰牽動台灣晉級　澳洲教頭：不想控制比分！目標就是贏球

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

熱門新聞

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

2距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

3韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

4韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

5日本助台灣保命！晉級8強條件曝

最新新聞

1文保景IG被灌爆　臺灣球迷狂酸

29局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰

3感謝中華隊！超商咖啡第2杯1元、全聯青菜10元

4韓國主帥柳志炫直呼生涯最重要一戰

5文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366