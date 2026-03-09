運動雲

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽韓國與澳洲之戰9局上，韓國在攻下關鍵第7分後，打者文保景面對好球卻未出棒，最終站著遭三振，外界質疑有「控分」嫌疑；隨著比賽結果出爐韓國順利晉級8強，中華隊確定無緣晉級，也讓大批台灣球迷湧入文保景個人IG留言。

文保景此役手感火燙，全場5打數3安打貢獻4分打點，還轟出1發兩分砲，是韓國贏球的重要功臣。

不過第9局那個關鍵打席仍成為賽後討論焦點，尤其在韓國取得7比2領先後，他連續面對好球都沒有揮棒，最後遭到三振，讓比分停在最有利於韓國晉級的局面，也引發不少球迷議論。

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

比賽結束後，文保景的個人IG隨即被大量留言洗版，不少來自台灣的網友直接開酸，包含「心情真好啊兄弟，你知不知道你剛剛幹了什麼好事」、「站著睡」、「紅中直球記得揮棒」等，甚至還有人留言「陳致遠」，以諷刺方式影射該打席表現。

由於相關留言多帶有情緒性與嘲諷意味，也讓文保景社群頁面迅速成為另一個輿論戰場，這起事件不僅延續場上「是否刻意控分」的討論，也反映出中華隊遭淘汰後，部分球迷情緒仍持續發酵。

不過，從比賽內容來看，韓國確實是在賽制規則下，精準掌握晉級所需條件，至於文保景該打席究竟是策略執行、臨場判斷，還是單純未出手時機不對，賽後仍持續引發外界不同解讀。

