韓國驚險晉8強！主帥柳志炫直呼「生涯最重要一戰」　盛讚李政厚關鍵美技

▲WBC韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，總教練柳志炫情緒激動。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽預賽C組9日晚間在東京巨蛋上演關鍵戰，韓國以7比2擊敗澳洲，在與澳洲、中華隊同為2勝2敗的情況下，靠著相關球隊間失分率優勢搶下分組第2成功挺進8強，寫下隊史睽違4屆再度晉級的成績。

韓國本屆賽事首戰大勝捷克，卻接連敗給日本與中華隊，將自己逼入絕境；面對澳洲一戰韓國不僅非贏不可，還得達成「至少贏5分、且失分不超過2分」的晉級條件，在背水一戰的壓力下，韓國全隊頂住壓力，最終順利過關。

此役韓國打線由第5棒文保景扛起火力重任，一口氣貢獻4分打點，成為球隊贏球頭號功臣；9局上韓國在6比2領先時，安賢民再補上一支關鍵中外野高飛犧牲打，為球隊添得保險分，也替晉級8強之路鎖上勝利。

除了打線發揮，韓國隊長李政厚在9局的關鍵守備同樣成為比賽轉折點，他用一次高難度美技接殺力保領先，也讓韓國守住晉級所需條件，成為全場最重要的一次守備演出之一。

賽後總教練柳志炫難掩激動表示：「這是我棒球人生中最重要的一場比賽，球員們在最後關頭展現出高度專注力，大家的態度、拚勁與投入，全都凝聚在一起，最終反映在比賽結果上。」

談到比賽內容時，柳志炫也說：「我一直告訴自己不能著急，先拿下分數後，比賽才能照著我們的節奏走。」

對於9局球隊再添保險分，他表示：「9局那次進攻，像是把多年來的渴望全部集中在一起。」談到李政厚的關鍵美技時，他則直言：「那是一顆非常難處理的球，我當下就覺得，果然厲害。」