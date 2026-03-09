運動雲

韓國追隨日本晉8強　經典賽C組排名出爐、台灣排第4

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊經典賽最終預賽以第4名作收。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年經典賽9日上演關鍵「韓澳大戰」，最終韓國以7比2擊敗澳洲，C組排名也正式底定，雖然10日還有一場日本與捷克的賽事，但由於日本已經提前搶下3勝，確定能以第一名晉級，韓國與台灣、澳洲同為2勝2敗，藉由比較對戰失分率的些微差拿下第2名，確定能跟日本一同前往邁阿密，中華隊失分雖然與澳洲隊相同，但因先前敗給澳洲，因此將以第4名作收，苦吞3敗的捷克則提早確定墊底，下屆將從資格賽打起。

根據經典賽官方規則，當多隊戰績相同且無法透過直接對戰分出高下時，首先比較的關鍵數據即是「對戰失分率」，計算公式為「對戰總失分數除以對戰守備出局數」。在此次互咬的三方比序中，各隊表現如下：

韓國隊在對戰台灣與澳洲的比賽中，總失分為 7分，守備出局數為57次（包含延長賽），失分率為 0.1228，澳洲隊總失分為7分，守備出局數為54次，失分率為0.1296，中華隊總失分為7分，守備出局數為54次，失分率同為0.1296。

韓國隊憑藉著較多的守備出局數（分母較大）壓低了整體失分率，以些微差距躍居分組第2名，晉級後韓國隊將前往邁阿密，8強複賽將碰上D組的強權多明尼加或委內瑞拉。

澳洲隊原先具備極佳的晉級主動權。他們只要贏球就能以3勝戰績穩拿門票；即便輸球，只要能將失分控制在6分以內且分差不超過4分，仍能靠失分率出線。然而，澳洲隊最終未能把握這兩項門檻，在與韓國的激戰中失守，將晉級機會拱手讓人。

對於中華隊而言，若想在2勝2敗的局勢下翻身，必須寄望韓國擊敗澳洲，且韓國需在進攻端大爆發——至少攻下 8分並贏5分以上。雖然韓國最終贏球，但比分並未達到能讓台灣在失分率上反超的標準，使得中華隊的「逆襲劇本」止步於預賽。

雖然台灣與澳洲的失分率計算結果同為0.1296，但依照規則，當這項數據相同時，將回溯至兩隊的直接對戰關係。由於澳洲在預賽首戰擊敗了台灣，因此澳洲獲得C組第3名，台灣則名列第4。

