中華隊經典賽首度擊敗韓國　辜仲諒喊台灣棒球歷史性突破、宴請辛苦全隊

▲世界棒球經典賽期間，中華民國棒球協會理事長辜仲諒與中華隊互動。（圖／中華棒球協會提供）

▲世界棒球經典賽期間，中華民國棒球協會理事長辜仲諒與中華隊互動。（圖／中華棒球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華隊在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）舞台上擊敗韓國隊，寫下台灣棒球歷史重要一頁。長期支持台灣棒球發展的中華民國棒球協會理事長辜仲諒賽後表示，這場勝利不僅振奮人心，更是在多年經典賽對韓國未能突破後，終於迎來的一場關鍵勝利。

「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利。」辜仲諒表示。

辜仲諒指出，本屆賽事中華隊在前兩戰落敗後，全隊並未氣餒，先擊敗捷克隊穩住陣腳，接著在關鍵戰役迎戰韓國隊。整場比賽攻防節奏緊湊、張力十足，中華隊展現強大的拚戰意志，堪稱台灣棒球史上令人難忘的經典戰役之一。

「看到球員們每一球、每一個打席都全力以赴，那種拚戰精神真的非常感動。」辜仲諒表示，「大家都盡了全力，每一位球員、教練團與工作人員都非常辛苦，也值得所有人的掌聲。」

▲世界棒球經典賽期間，辜仲諒持續到場為中華隊加油。（圖／中華棒球協會提供）

▲世界棒球經典賽期間，辜仲諒持續到場為中華隊加油。（圖／中華棒球協會提供）

本屆賽事期間，辜仲諒持續到場為中華隊加油，見證球隊一路拚戰到關鍵勝利。他表示，擊敗韓國不只是比分上的突破，更象徵台灣棒球在國際舞台上的自信與尊嚴。

為感謝全體中華隊成員的努力與付出，辜仲諒也宴請全隊前往東京上野知名燒肉店「肉屋の台所」用餐，慰勞大家的辛勞，讓球員與教練團在緊張賽程後能稍作放鬆、凝聚團隊士氣。

▲世界棒球經典賽期間，辜仲諒與中華隊互動。（圖／中華棒球協會提供）

▲辜仲諒宴請全隊前往東京上野知名燒肉店用餐。（圖／中華棒球協會提供）

辜仲諒表示：「這場勝利屬於整個團隊，也屬於所有支持中華隊的台灣球迷。」他期盼這場經典之戰能成為台灣棒球新的里程碑，讓世界再次看見台灣棒球的實力與韌性。

