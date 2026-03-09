逆境拚出台灣魂！中華隊2勝2敗遺憾預賽止步 　無緣邁阿密精神仍撼東蛋

▲中華隊本屆經典賽以2勝2敗作收。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026 年第六屆世界棒球經典賽（WBC）C 組預賽在今日正式落下帷幕。中華代表隊在經歷了猶如雲霄飛車般的四場激戰後，最終以2勝2敗的成績作收。儘管今日的韓澳之戰，最終韓國已7比2擊敗澳洲，比較失分率後，最終中華隊未能進入8強，但中華隊在傷兵滿營的逆境中，從前兩戰一分未得的谷底，一路殺到延長賽首度在WBC戰場擊敗強敵韓國，這股永不放棄的台灣精神，早已贏得全台球迷的最高敬意。

本屆中華隊的征途從成軍之初便命運多舛，台美混血強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long）提前退賽後由宋晟睿遞補，而旅美好手「怪力男」李灝宇竟在正賽開打前夕受傷，即便傷勢無礙，球團為保險起見仍希望他退出中華隊，味全龍隊張政禹緊急飛東京加入中華隊補上戰力，但開打前就失去兩位重砲手，無疑重重打擊中華隊火力。

▲中華隊林維恩將傷退隊友球衣高舉。（圖／記者林敬旻攝）

首戰面對澳洲，中華隊雖然派出先發徐若熙展現4局無失分的火球身手，但後續牛棚失守遭澳洲隊兩發全壘打重擊，讓中華隊以0比3吞敗，這不僅是睽違17年後再度於一級賽事輸給澳洲，更讓東京巨蛋被球迷戲稱為台灣隊的「海外地獄蛋」。雪上加霜的是，隊長陳傑憲在首戰就遭觸身球重擊導致左手手指骨裂。

▲中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

次戰對決世界頂尖的日本隊，中華隊更遭遇了「東蛋慘案」，單局失掉10分，日本隊在第2局狂攻15人，猛攻下10分，這一局的攻勢讓他們寫下多項歷史紀錄，包含單局10分，刷新2013年經典賽對荷蘭隊的第2局8分；單局7安刷新2006年經典賽對中國第8局、2006年對南韓第7局的6支，最終中華隊在7局打完就以0比13遭到日本隊提前結束，這不僅是隊史第3次被扣倒，也是相隔20年再被日本扣倒。且前兩場打擊率僅 0.075 的低迷表現，讓外界一度認為中華隊將提早打包回家。

▲日本隊大谷翔平對台灣轟出滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

就在全台氣氛低迷之際，中華隊在第三戰對決捷克時徹底爆發，全場打線揮別陰霾，不僅發動驚人的單場8次盜壘，更狂轟14分。這場14比0的勝利，創下了中華隊在經典賽隊史的多項紀錄，單場最高得分、最大分差勝，更是隊史首次在正式賽中「完封」且「扣倒」對手，這場大勝讓中華隊收下本屆首勝，更成功提振了全隊士氣，為最後的台韓大戰埋下伏筆。

▲中華隊費爾柴德敲出全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

預賽最後一戰對決韓國，是中華隊爭取晉級的最後一線希望。雙方鏖戰到正規9局，張育成、鄭宗哲與費爾柴德接連開轟，與韓國互換領先。關鍵的10局上半突破僵局制，手指骨裂的隊長陳傑憲展現了令人動容的鬥志，主動請纓代跑，在蔣少宏短打後，陳傑憲冒著傷勢加重的危險，奮不顧身以頭部滑壘撲向三壘，隨後靠著江坤宇的強迫取分跑回重要超前分。

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）

10局下，曾峻岳成功封鎖南韓打線，在吳念庭關鍵的本壘封殺守備加持下，中華隊以5比4守住勝利，這是經典賽創立 20年來，台灣首度擊敗韓國，許多球員當下都灑東京巨蛋。

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

雖然最終因為今日韓國以7比2擊敗澳洲隊，計算失分後中華隊確定無緣晉級8強，但這4場比賽看見了台灣球員在逆境中的成長，從開賽的團隊熄火、0勝2敗絕對落後，到後期的戰術執行力與拼勁，這群國手展現了「絕不放棄」的運動精神。2026年的東京巨蛋，中華隊這是真的雖敗猶榮。

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）