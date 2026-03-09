運動雲

>

逆境拚出台灣魂！中華隊2勝2敗遺憾預賽止步 　無緣邁阿密精神仍撼東蛋

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊本屆經典賽以2勝2敗作收。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026 年第六屆世界棒球經典賽（WBC）C 組預賽在今日正式落下帷幕。中華代表隊在經歷了猶如雲霄飛車般的四場激戰後，最終以2勝2敗的成績作收。儘管今日的韓澳之戰，最終韓國已7比2擊敗澳洲，比較失分率後，最終中華隊未能進入8強，但中華隊在傷兵滿營的逆境中，從前兩戰一分未得的谷底，一路殺到延長賽首度在WBC戰場擊敗強敵韓國，這股永不放棄的台灣精神，早已贏得全台球迷的最高敬意。

本屆中華隊的征途從成軍之初便命運多舛，台美混血強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long）提前退賽後由宋晟睿遞補，而旅美好手「怪力男」李灝宇竟在正賽開打前夕受傷，即便傷勢無礙，球團為保險起見仍希望他退出中華隊，味全龍隊張政禹緊急飛東京加入中華隊補上戰力，但開打前就失去兩位重砲手，無疑重重打擊中華隊火力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊林維恩將傷退隊友球衣高舉。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林維恩將傷退隊友球衣高舉。（圖／記者林敬旻攝）

首戰面對澳洲，中華隊雖然派出先發徐若熙展現4局無失分的火球身手，但後續牛棚失守遭澳洲隊兩發全壘打重擊，讓中華隊以0比3吞敗，這不僅是睽違17年後再度於一級賽事輸給澳洲，更讓東京巨蛋被球迷戲稱為台灣隊的「海外地獄蛋」。雪上加霜的是，隊長陳傑憲在首戰就遭觸身球重擊導致左手手指骨裂。

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

次戰對決世界頂尖的日本隊，中華隊更遭遇了「東蛋慘案」，單局失掉10分，日本隊在第2局狂攻15人，猛攻下10分，這一局的攻勢讓他們寫下多項歷史紀錄，包含單局10分，刷新2013年經典賽對荷蘭隊的第2局8分；單局7安刷新2006年經典賽對中國第8局、2006年對南韓第7局的6支，最終中華隊在7局打完就以0比13遭到日本隊提前結束，這不僅是隊史第3次被扣倒，也是相隔20年再被日本扣倒。且前兩場打擊率僅 0.075 的低迷表現，讓外界一度認為中華隊將提早打包回家。

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平對台灣轟出滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

就在全台氣氛低迷之際，中華隊在第三戰對決捷克時徹底爆發，全場打線揮別陰霾，不僅發動驚人的單場8次盜壘，更狂轟14分。這場14比0的勝利，創下了中華隊在經典賽隊史的多項紀錄，單場最高得分、最大分差勝，更是隊史首次在正式賽中「完封」且「扣倒」對手，這場大勝讓中華隊收下本屆首勝，更成功提振了全隊士氣，為最後的台韓大戰埋下伏筆。

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德敲出全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

預賽最後一戰對決韓國，是中華隊爭取晉級的最後一線希望。雙方鏖戰到正規9局，張育成、鄭宗哲與費爾柴德接連開轟，與韓國互換領先。關鍵的10局上半突破僵局制，手指骨裂的隊長陳傑憲展現了令人動容的鬥志，主動請纓代跑，在蔣少宏短打後，陳傑憲冒著傷勢加重的危險，奮不顧身以頭部滑壘撲向三壘，隨後靠著江坤宇的強迫取分跑回重要超前分。

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）

10局下，曾峻岳成功封鎖南韓打線，在吳念庭關鍵的本壘封殺守備加持下，中華隊以5比4守住勝利，這是經典賽創立 20年來，台灣首度擊敗韓國，許多球員當下都灑東京巨蛋。

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

雖然最終因為今日韓國以7比2擊敗澳洲隊，計算失分後中華隊確定無緣晉級8強，但這4場比賽看見了台灣球員在逆境中的成長，從開賽的團隊熄火、0勝2敗絕對落後，到後期的戰術執行力與拼勁，這群國手展現了「絕不放棄」的運動精神。2026年的東京巨蛋，中華隊這是真的雖敗猶榮。

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC列強2026WBC日韓2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

韓澳戰牽動台灣晉級　澳洲教頭：不想控制比分！目標就是贏球

韓澳戰牽動台灣晉級　澳洲教頭：不想控制比分！目標就是贏球

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲宣告「恐韓症」告終也感謝韓國　韓媒形容發言像大谷翔平

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

陳傑憲骨裂仍拚命衝回致勝分　網見統一領隊蘇泰安嗨翻：快把2億鎖起來

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

牧秀悟失誤讓日本攻勢瓦解　美記批低級：在大谷翔平打擊時不該發生

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

熱門新聞

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手　韓職「千萬觀眾」背後藏警訊　

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

金慧成撲壘受傷缺陣！韓澳關鍵之役拉警報　先發打線變陣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　　

2距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

3韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

4韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

5日本助台灣保命！晉級8強條件曝

最新新聞

1文保景IG被灌爆　臺灣球迷狂酸

29局失誤成致命傷遭淘汰！澳洲教頭緩頰

3感謝中華隊！超商咖啡第2杯1元、全聯青菜10元

4韓國主帥柳志炫直呼生涯最重要一戰

5文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：很羨慕現在球員

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366